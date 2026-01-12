ชาวสวนร้อง ”นายชวน-วัชระ“ ยื่นก.เกษตร-พณ.เชือดขรก.เกียร์ว่าง ทำมะพร้าวใต้ราคาตกต่ำหนัก

“มะพร้าวใต้ตกต่ำอย่างหนัก“ ชาวสวนร้อง ”นายชวน-วัชระ“ ยื่นก.เกษตร-พาณิชย์เชือดขรก.เกียร์ว่าง จี้ปราบปรามขบวนการค้ามะพร้าวเถื่อน ยังนิ่งเฉยพร้อมเอาผิด
วันนี้ (12ม.ค.) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ บุกยื่นหนังสือถึงร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีปัญหามะพร้าวภาคใต้ราคาตกต่ำอย่างหนัก
หนังสือร้องเรียนระบุว่าด้วยเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ชาวสวนมะพร้าวได้ร้องเรียนนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และนายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่บ้านนายไพโรจน์ จันทร์เหล็ก อดีตกำนันตำบลบางใบไม้ ๕ ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กรณีมะพร้าวราคาตกต่ำเนื่องจากทางราชการปล่อยให้มะพร้าวอินโดนีเซียลักลอบเข้ามาในประเทศไทย เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากมะพร้าวราคาตกต่ำจากลูกละ ๑๘ บาทเหลือเพียงลูกละ ๑๐-๑๒ บาท สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกับชาวสวนมะพร้าวภาคใต้อย่างร้ายแรงยิ่ง
ดังนั้นขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมศุลกากรและตำรวจน้ำ เพื่อช่วยกันลาดตระเวนจับกุมปราบปรามขบวนการค้ามะพร้าวเถื่อน
หากท่านปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดภายใน ๑๕ วัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการยื่นดำเนินการร้องเรียนท่านกับพวกต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อไป