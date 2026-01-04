"วัชระ” ลุยตลาดน้ำบางใบไม้ หาเสียงให้ “อภิสิทธิ์” เป็นนายกฯ พบรองประธานวุฒิฯ รุ่นพี่ รร.สุราษฎร์ฯ หยอกแรง “เกือบได้ย้ายพรรคแล้ว”

"วัชระ”ลุยน้ำหาเสียงให้ “อภิสิทธิ์” เป็นนายกฯ ที่บางใบไม้ สุราษฎร์ธานี พบ "บิ๊เกรียง" รองฯ ประธานวุฒิฯ ศิษย์เก่า รร.สุราษฎร์ธานีรุ่นพี่ หยอกแรง“เกือบได้ย้ายพรรคแล้ว”
วันนี้(4 มกราคม 2569) นายวัชระ เพชรทอง ผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 4 เขต 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะเดินหาเสียงตั้งแต่เช้าที่ ”ตลาดนัดในลึก“ แล้วไปที่ตลาดน้ำประชารัฐวัดบางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พบผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์จำนวนมากบอกเป็นเสียงเดียวกัน การเลือกตั้งครั้งนี้จะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองใบ
ต่อมานายวัชระ เพชรทอง ผู้สมัคร สส.เบอร์ 4 ได้ไปขอคะแนนกับกำนันสาว นางสาวจรัญญา ศรีรักษ์ กำนันตำบลบางใบไม้ กล่าวว่า ”ขออวยพรให้สู้เงินให้ได้“ และนายวัชระ เพชรทอง ยังได้พบกับพลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ตลาดน้ำประชารัฐโดยบังเอิญ นายวัชระรีบเดินไปต้อนรับพร้อมยกมือไหว้ขอคะแนนเสียงจากรุ่นพี่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ ได้พูดทีเล่นทีจริงกับนายวัชระว่า“หากหมอมุดสัง(นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ พรรคประชาชน)ได้ลงสมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์จริง นายวัชระเกือบย้ายพรรคไปอยู่(พรรค)โอกาสใหม่แล้ว” แต่อย่างไรก็ตามในเขต 1 สุราษฎร์ธานี ไม่มีผู้สมัคร สส.ลงในสังกัดพรรคโอกาสใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นที่นับถือของบรรดารุ่นน้องและเป็นผู้ที่ชาวสุราษฎร์ธานีให้ความเคารพนับถือ ที่ผ่านมามีพรรคการเมืองหลายพรรคมาทาบทามกำนันสาวนางสาวจรัญญา ศรีรักษ์ กำนันตำบลบางใบไม้น้องสาวพลเอกเกรียงไกรให้ลงสมัครสส.แต่พลเอกเกรียงไกรห้ามไว้เนื่องจากนายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ไปพบพลเอกเกรียงไกรกว่า2ปีแล้ว.