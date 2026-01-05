“วัชระ” ไม่ทนทุจริตสภาหมื่นล้าน! ยื่น ป.ป.ช.สอบ “วันนอร์-อาพัทธ์” ส่อเป่าคดีไม้ตะเคียนทอง-ผนังกั้นห้องประชุม

“วัชระ เพชรทอง” ยื่น ป.ป.ช.สอบ “วันนอร์-อาพัทธ์” และพวก ส่อผิด ม.157 หลังตั้งกรรมการสอบสวน “พรพิศ” อดีตเลขาฯ สภาฯ กรณีไม้ตะเคียนทอง-ผนังกั้นห้องประชุมรัฐสภาใหม่ แล้วสรุปว่าไม่มีมูล สวนทาง ป.ป.ช.ที่รับเรื่องกล่าวหาไว้ไต่สวนแล้ว
วันที่ 5 มกราคม 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้เข้ายื่นหนังสือและหลักฐานถึงนายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เพื่อขอให้สอบสวนกรณีการส่อว่าปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต ของนายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะ รวมถึงการสืบสวนข้อเท็จจริงว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ ประธานคณะกรรมการสืบสวนและคณะ ในกรณีการตั้งกรรมการสอบสวนนางพรพิศ เพชรเจริญ อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยกรณีไม้ตะเคียนทองและผนังกั้นห้องประชุม 2 ชั้นว่า ไม่มีความผิด ซึ่งผลสอบสอบสอบสอบการตรวจสอบสวนทางผลการสอบสวนของ ป.ป.ช.ที่ได้รับข้อกล่าวหานี้ไว้เพื่อไต่สวนแล้ว
รายละเอียดในหนังสือร้องเรียน ระบุว่า ตามที่ข้าพเจ้า นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจสอบการส่อทุจริตการปูพื้นไม้ตะเคียนทองที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว ที่เสนอว่า ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหานางพรพิศ เพชรเจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ จึงเห็นสมควรยุติเรื่องนั้น
“ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงมีหนังสือขอโต้แย้งสิทธิ ไม่เห็นด้วยกับผลการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่า
1.ผลการสอบสวนไม่ตรงข้อเท็จจริง ทั้งกรณีไม้ตะเคียนทองและกรณีผนังกั้นห้องประชุมจาก 2 ชั้น ลดลงเหลือ 1 ชั้น
2.กระบวนการดำเนินงานของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ในประเด็นการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ กรณีการก่อสร้างผนังกันเสียงและผนังดูดซับเสียงห้องประชุมกรรมาธิการบริเวณ ชั้น 3 และชั้น 4 จำนวน 113 ห้อง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งมีความจำเป็นต้องเชิญบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในฐานะผู้รับจ้างมาให้ข้อมูลเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาของข้าพเจ้า แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่ให้ความร่วมมือ จึงขัดหลักธรรมาภิบาลของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ก.ล.ต.) ส่อพิรุธอย่างชัดเจนว่า กระทำความผิดจริง และปัจจุบันไม้พื้นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีสภาพผุพังเป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกับพวก สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีผลการสอบสวนไม่ตรงข้อเท็จจริงทั้งกรณีไม้ตะเคียนทองและกรณีผนังกั้นห้องประชุมจาก 2 ชั้นลดลงเหลือ 1 ชั้น ส่อว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต ดังนี้
1. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร
2. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสภาผู้แทนราษฎรที่ 42/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 และคำสั่งสภาผู้แทนราษฎรที่ 58/2566 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้
2.1 ว่าที่ร้อยตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ ประธานกรรมการ
2.2 นายอำพล ไทรสังขเฉลาพร กรรมการ
2.3 นายกุลพล วัชรกาฬ กรรมการ
2.4 นางภัทริดา สุคุณณี กรรมการ
“ส่วนเลขานุการ และผู้ช่วยอีก 2 คนให้กันไว้เป็นพยาน” หนังสือร้องเรียนระบุ