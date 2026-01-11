พรรครักชาติบุกสยามปลื้มรุ่นใหม่ตื่นตัวประชามติ ชูจุดยืนค้านร่างรธน.ใหม่ เจอนายกฯกอดเอวชื่นมื่น

”ชัยวุฒิ-เจษฎ“ บุกสยามสแควร์วัน กระทบไหล่ Gen Z ปลื้มเด็กรุ่นใหม่ตื่นตัวประชามติ ประกาศจุดยืนพรรครักชาติชัดเจน “ไม่เห็นชอบ” ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เจอนายกฯ "อนุทิน" กอด เอว กันชื่นมื่น
วันที่ (11 มกราคม 2569) เวลา 15.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ นำทีมพรรครักชาติ อาทิ นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์ เลขาธิการพรรค / นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรค บัญชีรายชื่อ ลำดับ 3 / นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรค บัญชีรายชื่อ ลำดับ 4 / นายทัศนัย ทองมี รองหัวหน้าพรรค บัญชีรายชื่อ ลำดับ 6 / นายรวี เลาหพูนรังษี บัญชีรายชื่อ ลำดับ 7 และ นายรัฐภูมิ วัลลิกุล เหรัญญิกพรรค บัญชีรายชื่อ ลำดับ 9 ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณสยามสแควร์วัน ซึ่งเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทางคณะได้มีโอกาสพบปะและร่วมพูดคุยกับกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเมืองลงสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างน่าสนใจ
รศ.ดร.เจษฎ์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศการลงพื้นที่ในวันนี้ว่า รู้สึกดีที่ได้มาเดินสยามและพูดคุยกับเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งทำให้ได้รับมุมมองและวิธีคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น โดยประเด็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจากน้อง ๆ สื่อมวลชนออนไลน์และกลุ่มวัยรุ่น คือคำถามเกี่ยวกับ "การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" ว่าจะลงมติเห็นชอบหรือไม่
"วันนี้เห็นได้ชัดว่าทุกคนตื่นตัว อยากรู้ และศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ก็ตาม แต่ในส่วนจุดยืนของพรรครักชาตินั้น เรามีความชัดเจนครับว่า 'ไม่เห็นชอบ' ต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้คณะของพรรครักชาติยังได้พบกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยคณะหาเสียง ของพรรคภูมิใจไทยที่มาลงพื้นที่สยามสแควร์เช่นเดียวกันและได้พูดคุยทักทาย และถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนแยกกันออกไปพบปะประชาชน