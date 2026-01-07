‘เจษฎ์-ชัยวุฒิ’ โชว์ฟิตเต้นวิ่ง-อู้คำเมืองหาเสียงช่วย ‘โค้ชเอก’ ชิง สส.เขต 1 เชียงใหม่ เจอชาวบ้านบ่นไม่เอาส้ม-นักการเมืองโกง

‘เจษฎ์-ชัยวุฒิ’ โชว์เหนือ ฟิตจัดเต้น พร้อมวิ่งเชียงใหม่อู้คำเมืองหาเสียงช่วย ‘โค้ชเอก’ เจอชาวบ้านบ่นไม่เอาส้ม กับนักการเมือง โกง
วันที่ 7 มกราคม 2569 เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นำทีมผู้บริหารและสมาชิกพรรค อาทิ นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์ เลขาธิการพรรค นายรวี เลาหพูนรังษี รองหัวหน้าพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7) และนายฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 13 เบอร์ 9 ร่วมกันวิ่งหาเสียงที่บริเวณอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ามกลางประชาชนที่มาออกกำลังกายยามเช้า พร้อมโชว์เต้น ออกกำลังกาย ยามเช้าที่อ่างเเก้วเป็นท่าเบอร์ 35 พรรครักชาติ
รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ซึ่งเป็นชาวเชียงใหม่ และศิษย์เก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่ายินดีที่ได้กลับมาหาเสียงที่บ้านเกิด โดยตั้งใจมาพูดคุยกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วยภาษาท้องถิ่นที่คุ้นเคย และจากการมาวิ่งสูดอากาศยามเช้าวันนี้แม้บรรยากาศจะดี แต่ก็นึกถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มักจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งช่วยกันแก้ไข
นอกจากนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ยังได้กล่าวถึงประเด็นวาทกรรมทางการเมืองที่มักระบุว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองสีใดสีหนึ่ง โดยยืนยันว่าเชียงใหม่เป็นของคนไทยทุกคน
"หลายคนบอกว่ามาเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ส้ม พื้นที่แดง ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ จริงๆ มันเป็นพื้นที่ของเราทุกคน แล้วใครจะมาบอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของคนนั้นคนนี้เนี่ย วันนี้เมืองหลวงของประเทศไทย คือ กรุงรัตนโกสินทร์ คือ กรุงเทพมหานครครับ"
รศ.ดร.เจษฎ์ ทิ้งท้ายว่า ชาวเชียงใหม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง ไม่ว่าจะเลือกใครก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ตระหนักว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่ของกลุ่มการเมืองใด แต่เป็นพื้นที่ของคนไทยทุกคน
จากนั้นทีมพรรครักชาติ โดย รศ.ดร.เจษฎ์ได้วิ่ง จากอ่างแก้ว ไปลงพื้นที่ช่วย “โค้ชเอก” นายอิสระพงศ์ เจริญวรายุทธ ผู้สมัคร สส. เชียงใหม่ เขต 1 เบอร์ 11 หาเสียงที่ตลาดต้นพยอม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทักทายพ่อค้าแม่ค้า พร้อมรับฟังปัญหา แม่ค้าในตลาดต้นพยอมบอกกับ ดร.เจษฎ์ ว่าที่ผ่านมาเคยเลือกส้ม และเคยเลือก สส.มาแล้วทุกพรรคก็ไม่ไหว โกงกินกันนักการเมืองรวยแต่ชาวบ้านจน ตอนนี้ส้มก็ไม่เลือกแล้ว
ก่อนกลับ พ่อค้าส้มในตลาดต้นพยอมได้มอบส้มจาก อ.ฝางให้นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ พร้อมบอกให้ใจกาเบอร์ 11 และเบอร์35 พรรครักชาติ ตอนนี้ไม่รักชาติก็ไม่รู้จะไปรักใคร ซึ่งนายชัยวุฒิชิมแล้วบอกว่า “ส้มที่นี่หวานมากเลยครับ” นอกจากนนี้ก็ยังได้พบกับทหารรุ่นใหม่ จากกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นนักบิน เฮลิคอปเตอร์ พรรครักชาติ โดย อาจารย์เจษฏ์และ นายชัยวุฒิ ก็ได้ให้กำลังใจและะกล่าวชื่นชมทหารรุ่นใหม่ ที่เสียสละ และ ที่มีหัวใจรักชาติ ด้วย