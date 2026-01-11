พระปกเกล้า หวังว่าที่นายกฯ ร่วมดีเบตโค้งสุดท้าย 27 ม.ค.ครบทุกคน เพื่อยุติวงจรซื้อเสียงสร้าง ปชต.สมบูรณ์

เลขาฯ พระปกเกล้า หวังเห็น ว่าที่นายกฯ ร่วมเวทีดีเบตแห่งชาติของสถาบัน ช่วงโค้งสุดท้าย 27 ม.ค.นี้ ครบทุกคน เพื่อยุติวงจรซื้อเสียงและสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
วันนี้ (11 ม.ค.) นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ม.ค. ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ราชการฯ ซึ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.นั้น สถาบันพระปกเกล้า เตรียมจัด “เวทีดีเบตแห่งชาติ” หรือ National Debate ถือเป็นเวทีดีเบตแรก และเวทีดีเบตเดียวที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐสภา เพื่อยกระดับวัฒนธรรมการเมืองไทย และสร้างมาตรฐานใหม่ของการสื่อสารนโยบายต่อสาธารณะ ของว่าที่ผู้นำประเทศคนต่อไป อีกทั้งมีเป้าหมายสำคัญ ทำให้การเลือกตั้งอยู่บน ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรับผิดชอบของว่าที่ผู้นำ มากกว่ากระแสวาทกรรม หรือการโจมตีทางการเมือง เวทีของเราจะยึดหลักความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด
นายอิสระ กล่าวว่า คำถามทุกข้อ ถูกออกแบบให้มุ่งไปที่สาระเชิงนโยบาย วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำ โดยเฉพาะคำถามหลักที่ประชาชนต้องการคำตอบมากที่สุด คือ หากผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับความไว้วางใจ จะบริหารประเทศอย่างไรในช่วง 4 ปีข้างหน้า ไม่ใช่เวทีโชว์วาทศิลป์ หรือแข่งขันลีลา แต่เป็นเวทีที่ถามถึงความพร้อม และความรับผิดชอบต่อประเทศ ประชาชนมีสิทธิ์รู้ล่วงหน้าว่า หากเลือกใคร เขาจะต้องอยู่กับผู้นำแบบใด ในอีก 4 ปีข้างหน้า
“ผู้ได้รับเชิญร่วมเวทีดีเบตของเรา คือ ตัวเต็งว่าที่ผู้นำประเทศคนต่อไป ตามผลสำรวจของ KPI Poll ซึ่งได้ไปสอบถามประชาชน เกี่ยวกับบุคคลที่ประชาชนต้องการรับฟังวิสัยทัศน์สูงสุดในลำดับต้นๆ เข้าร่วมเวที เพื่อให้เวทีนี้สะท้อนเสียงของประชาชน อย่างแท้จริง เราเชื่อว่า ผู้ได้รับเชิญจะตอบรับโดยปราศจากความกังวลเรื่องความเป็นกลาง เพื่อความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ไม่อยากให้เกิดภาพการเว้นเก้าอี้ว่าง เก้าอี้ใด ว่าพรรคใดไม่ประสงค์จะสื่อสารกับประชาชนในช่วงเวลาสำคัญนี้”
นายอิสระ ระบุว่า แนวทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่ ที่เคารพปัญญาของประชาชน และส่งเสริมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ลดการตัดสินใจจากอารมณ์ กระแส หรืออิทธิพลอื่น ซึ่งนำไปสู่การยุติวงจรการซื้อเสียง เพราะประชาชนจะสามารถเลือกตั้งจากข้อมูลเชิงนโยบาย ตัวบุคคล และความพร้อมของผู้นำอย่างแท้จริง การไม่เข้าร่วมเวทีอาจไม่ผิดกฎหมาย แต่ในทางการเมือง ประชาชนมีสิทธิรับรู้และจดจำได้ว่า ใครพร้อมจะอธิบายอนาคตประเทศต่อหน้าสาธารณะ และใครหลีกเลี่ยงการตอบคำถามในเวทีที่เป็นกลาง