“พิพัฒน์” ประเมินสมการการเมือง ชี้ ‘ฟ้า–แดง’ จับมือ คนใต้ต้องคิดให้รอบด้าน เชื่อหลังเลือกตั้ง ภท. เป็นหลักพื้นที่ 14 จังหวัด

วันนี้(11 ม.ค.)นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แม่ทัพภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์โดยกาง 3 เงื่อนไข ตั้งรัฐบาล ที่ไม่ขัดจับมือกับ เพื่อไทยถึงกรณีมีข่าวที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาแสดงจุดยืน ไม่ปิดประตูจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย ว่า ทางการเมืองทุกพรรคย่อมมีสิทธิ์กำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของตนเอง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำพรรค ก็สามารถสะท้อนแนวคิดใหม่ได้ ซึ่งตนไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์
นายพิพัฒน์ เชื่อว่า การเมืองช่วงใกล้โค้งสุดท้ายแต่ละพรรค ต้องหาแนวทางที่จะทำการประสานเพื่อการจับมือตั้งรัฐบาลในอนาคตอันใกล้ พร้อมย้ำว่านี่เป็นความคิดส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทย
ส่วนคาดว่ามุมมองคนใต้ต่อ สมการการเมืองการจับมือระหว่างสีฟ้าและสีแดง เป็นอย่างไร นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สมการแดงฟ้า ก็เป็นอีกมิติเพราะในอดีตแดงกับฟ้าโอกาสที่จะจับกันแทบจะไม่มี แต่ในรัฐบาลก่อนพวกท่านและผู้นำพรรคสีฟ้าได้ร่วมรัฐบาลกับสีแดง ซึ่งก็มีการวิจารณ์มากมาย แต่ถ้าวันนี้ท่านจะหวนกลับไปจับมือกันใหม่ ส่วนตัวถือว่าเป็นมิติใหม่ พร้อมย้ำว่าในอนาคตอันใกล้ อะไรก็เกิดขึ้นได้กับการที่จับมือกันในการตั้งรัฐบาล
ส่วนสิ่งที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่เอาสีนู้น สีนี้สีนั้น มันกลายเป็นเพียงวาทะกรรมใช่หรือไม่ ฉะนั้นก็ขอถามกลับไป แต่ส่วนตัวเชื่อว่าการที่ผู้นำพรรคสีฟ้าในขณะนี้ หากไปจับมือกับพรรคสีแดง ตนก็คิดว่าคนใต้อาจจะไม่พอใจเท่าที่ควร แต่ถึงอย่างไรก็เป็นสิทธิ
นายพิพัฒน์ ยังยืนยันถึงความพร้อมของพรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่ภาคใต้ 30 วัน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ว่า ส่วนตัวยังคงมั่นใจว่าจากการลงพื้นที่ในหลายจังหวัด และประเมินจากการตอบรับของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ พรรคภูมิใจไทยยังคงได้รับการตอบรับที่ดีและการตอบรับในครั้งนี้ก็ถือว่ากระแสการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 อย่างมากมาย และมั่นใจว่าพี่น้อง 14 จังหวัดภาคใต้ก็พร้อมที่จะเลือกความภูมิใจไทย เป็นหลักในพื้นที่ภาคใต้