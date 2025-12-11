สส.พรรคส้ม นนทบุรี ส่อแยกย้าย ลั่นเลือกตั้งครั้งหน้าพบกันการเดินทางครั้งใหม่ หลังถูกแจ้งไม่อยู่ในสมการ

พรรคส้ม ส่อแววป่วนหนัก ! "สส.ไวท์ คุณากร" ลั่นเลือกตั้งครั้งหน้า พบกันการเดินทางครั้งใหม่ แต่ยืนหยัดสู้เพื่อชาวนนทบุรีแน่นอน หลังพรรคแย้มไม่มีตนอยู่ในสมการ
เมื่อวันที่ (11 ธ.ค.68) นายคุณากร มั่นนทีรัย หรือ ไวท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี เขต 6 พรรคประชาขน ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตนเองจะยังคงอยู่ในสมการการเมืองที่ ตนเองเป็นคนกำหนดเอง อยู่กับความเป็นจริง ยังอยู่สู้เพื่อพี่น้อง พ่อแม่ประชาขน เสมอ หากยังมีประชาชนสนับสนุนและให้กำลังใจอยู่
การเลือกตั้งสมัยหน้า ตนได้คิดมาหลายเดือนแล้วว่าจะตัดสินใจลงต่อสมัครเลือกตั้งหรือไม่ แต่หลังจากที่ได้พูดคุยกับเลขาธิการพรรคประชาชน ที่ตนสังกัดเมื่อสองวันที่ผ่านมา ทราบว่าพรรคจะปรับทัพสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งหน้าครั้งใหญ่ โดยอาจไม่มีตนอยู่ในสมการ
อย่างไรก็ดี สมการนั้น ไม่สามารถหยุดยั้ง การเดินทางและความคิดของตนเองได้ ตนจะยังคงทำหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ดีที่สุด ช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ให้ดีที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประชาชนมั่นใจว่า ไวท์ คุณากร คนบางใหญ่ ยังอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ ไม่ห่างหายไปไหน ในสมัยปัจจุบัน
“และในสมัยหน้า ชีวิตเรามีชีวิตเดียว ผมขอประกาศว่า การเลือกตั้งรอบหน้า ผมจะยังคงอยู่ในสมการการเมืองที่ผมเป็นคนกำหนดเอง อยู่กับความเป็นจริง ยังอยู่สู้เพื่อพี่น้อง พ่อแม่ประชาขน เสมอ หากยังมีประชาชนสนับสนุนและให้กำลังใจผมอยู่ รักเพื่อนทุกคน รักประชาชนทุกท่าน แล้วพบกัน การเดินทางครั้งใหม่มักยิ่งใหญ่กว่าเสมอ” สส.ไวท์ คุณากร ระบุ