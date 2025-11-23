ภท.เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.พัทลุง ทั้ง 3 เขต ”นริศ-นาที“ นำทัพหาเสียง ใต้สรรหาทุกเขต 10 ธ.ค.

“พิพัฒน์” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครภท. สส.พัทลุง ทั้ง 3 เขต มี ”นริศ-นาที“ นำทัพหาเสียงในพื้นที่ เผยสรรหาผู้สมัคร 14 จังหวัดใต้ครบ 59 เขต ภายใน 10 ธ.ค. นี้
วันนี้ (23พ.น.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ ได้แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. 3 เขต จ.พัทลุง ประกอบด้วย
เขต 1 น.อ.ดร.อธิคุณ คงมี
เขต 2 วรท เทอดวีระพงศ์
เขต 3 เขมพล อุ้ยตยะกุล
โดยช่วงบ่ายวันนี้จะแจ้งต่อที่ประชุมพรรคให้รับทราบ เพื่อให้กรรมการพรรคได้พิจารณา
สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ จะมี นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นอีกแรงหนุนในพื้นที่ จ.พัทลุง รวมถึง นางนาที รัชกิจประการ จะเป็นแม่งานหลักในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะที่ จ.พัทลุง
ส่วนการคาดหวังในพื้นที่ จ.พัทลุง พรรคภูมิใจไทยจะกวาดได้กี่เขตนั้น นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เมื่อทุกพรรคการเมืองมีเป้าหมายส่งผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ อดีตพรรคเคยมี สส. 2 เขต ส่วนเขตที่แพ้การเลือกตั้ง มีนายนริศดูแล แต่วันนี้มีอุดมการณ์ร่วมกันแล้ว ดังนั้นจึงความมั่นใจว่าจะขอคะแนนเสียงจากประชาชนในพื้นที่ ช่วยเลือก สส. ของพรรคท้้ง 3 เขต เพื่อเป็นตัวแทน สส. เข้าสภา ขับเคลื่อนการพัฒนา จ.พัทลุง ต่อไป
ส่วนการสรรหาผู้สมัคร 14 จังหวัดภาคใต้ ลงตัวแล้วกี่เขต นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จังหวะที่มีผู้สมัครลงตัวแล้ว 49 เขต คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ หรืออย่างช้า 10 ธันวาคม 2568 ก่อนเปิดสมัยประชุมสภา จะมีผู้สมัครครบทั้ง 59 เขต ซึ่งตนและทีมงานพรรคภูมิใจไทย จะพยายามประสานผู้ที่มีความสนใจที่จะมา่วมงานกับพรรคให้ครบ 59 เขต โดยตั้งเป้าหมายได้ สส. ไม่น้อยกว่า 30 เขต ส่วนจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนในพื้นที่ พี่จะให้การสนับสนุน เพราะอดีตที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยได้ทำงาน นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีนโยบายต่างๆออกมา เชื่อว่าประชาชนจะทราบดี แม้จะทำงานเพียง 4 เดือนสั้นๆ แต่ถ้ามีโอกาสนำผู้สมัคร สส.เข้ามาทำงาน ในอนาคต พรรคภูมิใจไทยก็จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง และนโยบายต่างๆที่ค้างอยู่ก็จะถูกนำมาขับเคลื่อนต่อ