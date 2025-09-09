"ศักดิ์ดา" ไขก๊อกพ้น สส.เพื่อไทย เตรียมนั่ง รมช.มหาดไทย ยันไม่รู้มาก่อน-ไม่เคยต่อรอง

"ศักดิ์ดา" ลาออกจาก สส.เพื่อไทย เตรียมนั่ง รมช.มหาดไทย ยันไม่เคยรู้มาก่อน ไม่เคยไปต่อรองขอตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น
วันที่ 9 ก.ย.68 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก สส.พรรคเพื่อไทย โดยยื่นหนังสือลาออกแล้ว เมื่อเวลา 10.30 น.
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งมาว่าจะให้ตนไปทำหน้าที่ รมช.มหาดไทย ซึ่งยืนยันว่า ไม่เคยรู้มาก่อนและไม่เคยไปต่อรองขอตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น
“เราเพิ่งจะผ่านการทำงานการเมืองไม่นาน ที่ผ่านมาเป็นข้าราชการมาตลอด ผู้ใหญ่ให้ไปอยู่ตรงไหนก็ต้องพร้อมตลอดเวลา และตอนนี้อย่าเพิ่งถามว่า เป็น มท.3 แล้ว จะดูเรื่องอะไร ไม่รู้เลยครับ รอให้เรื่องเรียบร้อยก่อน แล้วท่านนากฯจะมอบหมายเอง”นายศักดิ์ดา กล่าว
เมื่อถามเรื่องที่นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ไม่มีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดๆเลย นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ความจริงแล้ว นายนริศ ไม่เคยพูด และคุยกับตนว่า ไม่ได้มีความต้องการตำแหน่งใดๆ ที่ผ่านมานั้น เขาอยู่ของเขาเฉยๆ แต่หลายคนคาดการกันไปเองต่างๆนานา