หัวหินขึ้นธงแดงทั่วชายหาด! เตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงมรสุม หลังคลื่นลมแรงเริ่มทวีความรุนแรง

ประจวบคีรีขันธ์ - เทศบาลนครหัวหินขึ้นธงแดงตลอดแนวชายหาด เตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลช่วงฤดูมรสุม หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพื้นที่เพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์ รับมือคลื่นลมแรงและพายุหมุนเขตร้อน
วันนี้ ( 17 ต .ค . ) นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลนครหัวหิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการช่างและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขึ้นธงแดงบริเวณชายหาดหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม เขตเทศบาลนครหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมลงเล่นน้ำทะเลและทำกิจกรรมชายหาด
จากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน เป็นช่วงฤดูมรสุมของชายฝั่งเพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์ ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ให้เตรียมพร้อมรับมือคลื่นลมแรงและอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน
นายจีรวัฒน์ กล่าวว่า แม้ในช่วงเช้าคลื่นลมยังไม่รุนแรง แต่ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นจะเริ่มทวีความแรงมากขึ้น นายกเทศมนตรีนครหัวหินจึงได้สั่งการให้เตรียมพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะแนวชายหาดหัวหินที่มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ เช่น ชายหาดสวนหลวงราชินี หน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม ทางลงชายหาดข้างโรงแรมเซนทารา หัวหิน ชายหาดเขาตะเกียบ และชายหาดหัวดอน เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ขึ้นธงแดงเตือนห้ามลงเล่นน้ำ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราอย่างเข้มงวด
“ในช่วงที่คลื่นลมแรง ขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัย” นายจีรวัฒน์ กล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง หากมีประกาศเตือนคลื่นลมแรงหรือพายุฝนควรงดกิจกรรมทางน้ำ และไม่ลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีการปักธงแดง เนื่องจากเป็นเขตอันตรายที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือจมน้ำได้