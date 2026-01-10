‘เท้ง’ เปิดนโยบายปฏิรูปการศึกษา แจง ‘พิธา’ ขอโทษปมเคยถามทหารมีไว้ทำไม หวังสื่อสารตรงไปตรงมา ย้ำพรรคไม่เคยอยู่ตรงข้ามกองทัพ

‘ณัฐพงษ์’ ชูปฏิรูปการศึกษา “เรียนให้มีความหมาย มีความสุข เรียนรู้ได้ตลอดทุกช่วงวัย” เสนอคืนครูสู่ห้องเรียน ลดภาระงาน เพิ่มฐานเงินเดือน พร้อมแจง ‘พิธา’ ขอโทษปมทหารมีไว้ทำไม หวังสื่อสารตรงไปตรงมา ย้ำพรรคไม่เคยอยู่ตรงข้ามกองทัพ
วันนี้ (10 ม.ค. 69) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายด้านการศึกษา โดยย้ำว่า พรรคมุ่งมั่นทำให้การศึกษาไทย “มีความหมาย มีความสุข และเรียนรู้ได้ตลอดทุกช่วงวัย” พร้อมปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ทั้งในระดับแกนกลาง ระดับพื้นที่ และระดับโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนอย่างแท้จริง
นายณัฐพงษ์ ระบุว่า พรรคประชาชนต้องการคืนครูสู่ห้องเรียน ลดภาระงานเอกสารที่ไม่จำเป็น พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตครู ด้วยการปรับฐานเงินเดือนเริ่มต้นเป็น 22,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้ครูสามารถทำหน้าที่สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ
ขณะเดียวกัน พรรคยังผลักดันนโยบาย “การศึกษาฟรีที่มีคุณภาพ” ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและจิตวิทยา เพื่อลดภาระผู้ปกครอง และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อความสุขของผู้เรียนอย่างแท้จริง
สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า พรรคมีนโยบายจัดตั้งแพลตฟอร์มกลาง ให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับ “คูปองการเรียนรู้” มูลค่า 2,000 บาทต่อปี เพื่อเปิดโอกาสให้เลือกเรียนคอร์สที่สนใจได้ด้วยตนเอง โดยเปลี่ยนบทบาทรัฐจากผู้กำหนดเนื้อหา มาเป็นผู้สร้างพื้นที่กลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจด้านเอ็ดเทค และผู้ผลิตคอนเทนต์การเรียนรู้
นโยบายดังกล่าวเป็นโมเดลที่พรรคศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนายณัฐพงษ์และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ เคยเดินทางไปดูงานด้วยตนเอง โดยสรุปภาพรวมของนโยบายการศึกษา คือ “เรียนให้มีความหมาย เรียนให้มีความสุข และเรียนรู้ได้ตลอดทุกช่วงวัย”
เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากฝากถึงเด็กไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วันเด็กควรเป็นวันที่ผู้ใหญ่รับฟังเสียงของเด็กมากกว่าการสั่งสอน อยากให้สังคมเปิดพื้นที่ให้เด็กสะท้อนความต้องการ มองอนาคตของตนเอง และร่วมออกแบบระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิตจริง
ส่วนการเปิดตัวกิจกรรมของพรรคประชาชนในวันพรุ่งนี้ นายณัฐพงษ์ ย้ำว่า “เจตจำนงทางการเมือง” เป็นหัวใจสำคัญ พร้อมยืนยันว่า พรรคต้องการทีมบริหารมืออาชีพ เพื่อทลายข้อจำกัดของการเมืองไทย ทั้งกำแพงระบบราชการ การทำงานแบบแยกส่วน และการแต่งตั้งรัฐมนตรีตามโควตาทางการเมือง ซึ่งที่ผ่านมาเป็นอุปสรรคต่อการบริหารประเทศ
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า พรรคพยายามออกแบบโครงสร้างรัฐบาลใหม่ ให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงานได้ตรงสาย ตรงกระทรวง โดยไม่ยึดติดกับโควตาทางการเมือง พร้อมเชิญชวนติดตามการเปิดตัวทีมบริหาร ซึ่งจะประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายภูมิหลัง ทั้งนักการเมืองและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
สำหรับประเด็นหลังการเลือกตั้ง หากพรรคประชาชนไม่ได้ชนะเป็นอันดับหนึ่ง นายณัฐพงษ์ ระบุว่า หลักการสากลคือ พรรคอันดับหนึ่งควรเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ การจัดตั้งรัฐบาลจะยึดโยงกับเสียงประชาชนมากขึ้น พร้อมย้ำว่าเป้าหมายของพรรคไม่ใช่แค่การชนะเลือกตั้ง แต่คือการจัดตั้ง “รัฐบาลของประชาชน” ที่มีเสียงในสภามากพอจะผลักดันวาระสำคัญได้จริง
กรณีคำขอโทษของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ต่อประเด็น “ทหารมีไว้ทำไม” นายณัฐพงษ์ ยืนยันว่า ตั้งแต่อดีตพรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคประชาชน ไม่เคยอยู่ตรงข้ามกองทัพ และสนับสนุนกองทัพที่ทันสมัย อยู่ภายใต้หลักพลเรือนเป็นใหญ่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และไม่ทำรัฐประหาร พร้อมย้ำว่า พรรคไม่เคยปฏิเสธการจัดซื้ออาวุธ หากมีความจำเป็นและเหมาะสมกับยุคสมัย
“เราพูดเรื่องนี้มาตลอด ทั้งการสื่อสาร การอภิปรายในสภา และการพิจารณางบประมาณ เราไม่เคยอยู่ตรงข้ามกองทัพ และไม่เคยคัดค้านการจัดซื้ออาวุธ หากเป็นสิ่งจำเป็นและสอดรับกับยุคสมัย” นายณัฐพงษ์ กล่าว
เมื่อถามว่าประเด็นดังกล่าวกระทบต่อการหาเสียงหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จากประสบการณ์การลงพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ยังให้การสนับสนุนนโยบายของพรรค แม้จะมีคำถามเกี่ยวกับจุดยืนต่อกองทัพบ้าง ซึ่งพรรคพร้อมชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา พร้อมย้ำว่า พรรคประชาชนมีนโยบายมากกว่า 200 นโยบาย และทีมบริหารมืออาชีพที่พร้อมสื่อสารกับประชาชนในทุกเวที
ส่วนประเด็นที่กระทรวงยุติธรรมเอาข่าวออกมาว่า มี 10 นักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสแกมเมอร์ ทุนเทา และยาเสพติด นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อยากจะให้มีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจน และชี้มูลได้ ก็อยากจะให้เปิดเผยรายชื่อออกมาได้เลย ผมเขื่อว่า นี่เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุด