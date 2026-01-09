นายกฯแย้มอาจปรับเป็นMOU 69 ยึดหลักสากล ใช้ไลดาร์ สำรวจ-แผนที่ 1:50,000 ลั่นภท.ไม่มีแบ่งครึ่ง

"อนุทิน" ย้ำภูมิใจไทย MOU 43-44 ต้องปรับให้สอดคล้องกับปัจจุบัน อาจเป็น MOU 69 ยึดหลักสากล ใช้ไลดาร์ สำรวจ-แผนที่ 1:50,000 ลั่น MOU 44 อีกยาว ขอมั่นใจภูมิใจไทยไม่มีแบ่งครึ่ง
วันนี้ (9 มกราคม) เวลา 17.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อการยกเลิก MOU 43-44 หลังเลือกตั้งจะมาดำเนินการต่อหรือไม่ว่า ตนพูดมาตลอดว่าถึงอย่างไร MOU 43 และ 44 ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์
คำว่า MOU 43-44 ก็มาจากปี 2543 และ 2544 หวังว่าในอนาคตรัฐบาลที่จะเข้ามาก็คงต้องนำมาปัดฝุ่น อาจจะเรียกว่าฉบับแก้ไขปรับปรุง หรืออาจจะเรียกว่า MOU 69 ก็ได้ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน แต่ในรัฐบาลของตนทำอย่างไรก็ไม่ทัน เพราะไม่มีสภาแล้ว การที่จะทำอะไรที่มีผลผูกพันต่อรัฐบาลหน้าไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจะต้องตรึงสถานการณ์ให้มีความคงที่และชัดเจนให้มากที่สุด ซึ่งเราทำมาโดยตลอด รัฐบาลต่อไปคงมีเวลามากกว่ารัฐบาลของตน
เมื่อถามว่า ยังยืนยันเหมือนเดิมหรือไม่ ว่าพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้มีการยกเลิก MOU 43 และ 44 นายอนุทินกล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยพูดมาตั้งแต่แรก โดยเฉพาะ MOU 43 ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปักปันเขตแดน ถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุกวันนี้ก็ได้รับจากทั้งสองฝ่าย ส่วนไหนที่มีความซับซ้อนจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าไลดาร์ (LiDAR) ซึ่งรู้สึกว่าก็มีการยอมรับกันแล้วในระดับหนึ่ง และเรายืนยันว่าถึงอย่างไรก็ต้องใช้แผนที่ 1 : 50,000 ถ้าเราใช้ไลดาร์และแผนที่ 1: 50,000 ถ้าใช้หลักนี้ได้เราก็ดำเนินการต่อไปได้
แต่เรื่องของ MOU 44 ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางทะเล ทางน้ำนั้น นายอนุทินกล่าวว่า ตรงนั้นอีกยาว พูดได้ว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทย คำว่า 50:50 นั้นไม่มีอย่างแน่นอน ไม่สามารถแบ่งกัน 50:50 ได้ ต้องตามหลักภูมิศาสตร์ไหล่ทวีป ซึ่งในพื้นที่ทางทะเลนั้นมีวิธีวัดของเขา แต่ตรงนี้ยังไปไม่ถึงไหน ยืนยันว่า 50:50 นั้นไม่ใช่แนวทางของพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอน ขอให้สบายใจได้ ต้องยึดหลักสากลที่ยอมรับได้และพิสูจน์ได้