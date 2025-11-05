"อนุทิน" คุย กกต.แล้ววันเลือกตั้ง ส่วนประชามติ MOU รอผล กมธ.สภา

นายกฯ เผย คุย กกต. วันลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ส่วน ประชามติ เอ็มโอยู รอผล กมธ.สภา
วันที่ (5 พ.ย. 68) เมื่อเวลา 17.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีมีการพูดคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงวันเลือกตั้งแล้วหรือยังว่า กกต. ก็บอกแล้วว่ากี่วัน ซึ่งได้พูดคุยกันแล้ว ส่วนที่จะมีการจัดการออกเสียงประชามติ MOU 43 และ MOU 44 หรือไม่ก็ต้องรอผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2543 และ 2544 ระหว่างไทย-กัมพูชา สภาผู้แทนราษฎรก่อน