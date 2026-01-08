'ทวี สอดส่อง' มองการแก้ปัญหายาเสพติดต้องสกัดเส้นทางจากประเทศเพื่อนบ้าน-เล็งคุมปลูกกัญชากระท่อม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาชาติ หมายเลข 33 ให้สัมภาษณ์สื่อเปิดเผยนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ว่า พรรคประชาชาติให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก เพราะถือเป็นปัญหาที่กัดกินประเทศ โดยตั้งแต่สมัยเป็น รมว.ยุติธรรม กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว มีการจับกุมยาบ้าได้รวมกว่า 900 ล้านเม็ด จากแต่เดิมจับกุมได้ 70 ล้านเม็ดต่อปี ยาไอซ์ กว่า 4 หมื่นกิโลกรัม สะท้อนความเอาจริงเอาจังในการปราบปรามยาเสพติด
พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า นอกจากนั้นยังพบว่ามีการนำเข้ายาเสพติดจากนักค้ายารายใหญ่ จากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้บงการ ที่มีสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจและข้าราชการบางส่วน ซึ่งในสมัยที่เป็นรัฐบาล ได้เข้มงวดกับการปราบปรามการลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังจะเห็นตัวเลขยึดอายัดทรัพย์ และดำเนินคดี ขึ้นสู่ศาล ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานจะได้ข้อสรุปเชื่อมโยงไปถึงผู้มีอิทธิพลได้
พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า ปัญหายาเสพติด ยังกระทบต่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราต้องไม่ให้ภาคใต้กลายเป็นเมืองหลวงของยาเสพติด ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน แล้วผู้มีอิทธิพล ก็เอาเงินเหล่านี้เข้ามาสู่การเมืองและควบคุมอำนาจการบริหาร จึงต้องจัดการอย่างเด็ดขาด ซึ่งทั้งหมดอยู่ในแผนของพรรคประชาชาติ ที่จะต้องปราบปรามนักค้ายาเสพติดให้เป็นศูนย์ ไม่ให้มีที่ยืนในประเทศนี้อีก
พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังต้องควบคุมการปลูกพืชกัญชา และกระท่อม ออกกฎหมายกำหนดให้กัญชาต้องใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น กระท่อมต้องกลับไปสู่บัญชียาเสพติด ต้องมีการอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
หัวหน้าพรรคประชาชาติ ระบุว่า ยอมรับว่าปัญหาเกียร์ว่างของข้าราชการก็มีผลกระทบ จึงจำเป็นต้องเข้ามาควบคุม นิ้วไหนร้ายต้องตัดนิ้วนั้นทิ้ง ใช้กลไกปปง.เข้ามาตรวจสอบ และยึดทรัพย์ ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูผู้เสพ และนำกลับเข้าสู่สังคมด้วยการศึกษา และพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี ไม่ให้กลับไปมีปัญหาเรื่องยาเสพติดอีก