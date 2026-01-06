พ่อสุดทน! ร้อง ป.ป.ส. เอเย่นต์ค้ายาในชุมชน หลังลูกวัย 14 ติดเฮโรอีนงอมแงม

MGR Online - ปปส.ภาค 5 เปิดปฏิบัติการปิดล้อมแม่แจ่ม เชียงใหม่ หลังได้รับร้องเรียนเอเย่นต์ค้ายาให้เยาวชนในชุมชน รวบ "กู เจริญเจ้าสกุล" พร้อมของกลางอื้อ
วันนี้ (6 ม.ค.) สำนักงาน ปปส.ภาค 5 โชว์ผลงานสืบสวนขยายผล หลังพ่อพาลูกชายวัยเพียง 14 ปี ที่ตกเป็นทาสเฮโรอีนเข้าขอความช่วยเหลือ นำไปสู่การแกะรอยและจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญที่มีหมายจับติดตัวถึง 2 คดี พร้อมยึดของกลางจำนวนมาก
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 พ.ย.68 ได้มีคุณพ่อท่านหนึ่ง (ขอสงวนนาม) เดินทางเข้ามายังสำนักงาน ปปส. ภาค 5 แจ้งว่าบุตรชายอายุเพียง 14 ปี ติดเฮโรอีนอย่างหนักจนต้องนำตัวส่งบำบัดที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ได้ให้ข้อมูลอีกว่าต้นตอของยาเสพติดมาจากเอเย่นต์ในพื้นที่บ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่ลักลอบขายให้กับเยาวชนในพื้นที่
ทันทีที่ได้รับเรื่อง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.นริช สอนดิษฐ ผอ.ปปส.ภ. 5 ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวในช่วงเดือน ธ.ค.68 ที่ผ่านมา จนพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิด คือ นายกู เจริญเจ้าสกุล และเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นบุคคลอันตรายที่มีหมายจับคดียาเสพติดติดตัวอยู่แล้วถึง 2 หมายจับ และยังมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดอยู่อย่างต่อเนื่อง
กระทั่งล่าสุด วานนี้ 5 ม.ค.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แจ่ม สนธิกำลังร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่แจ่ม เปิดปฏิบัติการจู่โจมปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักของนายกู ในพื้นที่ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม โดยผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมตัว นายกู ได้สำเร็จ พร้อมของกลางที่ค้นพบในบ้าน ได้แก่ เฮโรอีน จำนวน 513 หลอด และ ยาบ้า 478 เม็ด พร้อมกันนี้ได้ทำการยึดทรัพย์สินเป็นรถยนต์จำนวน 2 คัน ที่เชื่อว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด เพื่อตรวจสอบตามกฎหมาย
ปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญกับทุกเบาะแส โดยเฉพาะกรณีที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน พร้อมเดินหน้าขยายผลทำลายเครือข่ายให้สิ้นซาก เพื่อคืนลูกหลานสู่ครอบครัว