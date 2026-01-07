"ธนกร" ชูศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ดันไทยแข่งขันเติบโตในตลาดโลก

"ธนกร" หนุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ชี้ศักยภาพสูง แข่งขันและเติบโตในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
วันที่ 7 มกราคม 2569 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด (NARAC ARMS INDUSTRY) จ.ราชบุรี โรงผลิตชิ้นส่วนกระสุนปืน และกระสุนปืนครบนัด ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มาตรฐานสากล ISO 9001:2008
นายธนกร กล่าวว่า อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ผลิตในประเทศไทยมีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงให้ความสำคัญในการพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และเปิดโอกาสในการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจได้ด้วยความมั่นคงเติบโตในตลาดโลก ทั้งนี้ ในช่วงปี พ.ศ.2565-2567 ที่ผ่านมาพบว่า แนวโน้มการค้าอาวุธขนาดเล็ก (SALW) ของโลกเพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ 10-21 ขึ้นกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงของโลก ขณะที่การส่งออกสินค้าอาวุธขนาดเล็กของไทยในช่วงปี พ.ศ.2565-2568 มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละกว่า 5,680 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมด้านนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
“บริษัทฯ ที่ได้มาเยี่ยมชมในวันนี้ นับเป็นต้นแบบหนึ่งของผู้พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีศักยภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ นอกจากนี้ ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านนี้ยังแสดงถึงความมั่นคงและความสามารถในการป้องกันประเทศด้วย” นายธนกร กล่าว
ด้าน พลเอกวัฒนา นาราคาม ประธานกรรมการบริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการจากผู้ผลิตแม่พิมพ์โลหะพลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์ ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาปลอกกระสุนปืนใหญ่ ขนาด 105 มิลลิเมตร ร่วมกับศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธลพบุรี จึงสนใจในอุตสาหกรรมนี้ โดยหลังจากได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหม ให้จัดตั้งโรงงานผลิต ประกอบ และซ่อมแซมอาวุธ จึงได้ย้ายฐานการผลิตมายัง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบัน บริษัทฯ เปิดสายการผลิตยุทโธปกรณ์หลากหลายประเภท อาทิ ปลอกกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 37 มิลลิเมตร (Type 74 และ Type 76) ปลอกและหัวกระสุนปืน ขนาด .45 นิ้ว ACP ปลอกกระสุนปืนใหญ่ขนาด 105 มิลลิเมตร กระสุนปืนลูกซองขนาด 12 เกจ และกระสุนปืนพกทุกขนาดที่ได้รับอนุญาต นับเป็นอาวุธและยุทโธปกรณ์คุณภาพสูง เป็นไปมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 มุ่งลดการนำเข้าและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ