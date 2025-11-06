ปิดฉากประชุม หน.ตำรวจอาเซียน 10 ชาติ ลงนาม "ปฏิญญากรุงเทพฯ" เดินหน้าปราบสแกมเมอร์-ค้ามนุษย์

ปิดฉากประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 สมาชิก 10 ประเทศลงนาม “ปฏิญญากรุงเทพฯ” เดินหน้าปราบสแกมเมอร์-ค้ามนุษย์ ขับเคลื่อนอาเซียนสู่ภูมิภาคปลอดภัยยั่งยืน
วันนี้ (6 พ.ย.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีปิดการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 (The 43rd ASEANAPOL Conference) ภายใต้หัวข้อ “Collaboration in Action: Crushing Scams, Disrupting Fraud and Protecting People” หรือ “ปฏิบัติการร่วมกันทลายแก๊งหลอกลวง ขัดขวางการฉ้อโกง และปกป้องประชาชน”
การประชุมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–7 พฤศจิกายน 2568 มีหัวหน้าตำรวจจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ตลอดจนผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา ผู้สังเกตการณ์ และหน่วยงานความมั่นคงระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่ประชุมมีมติร่วมลงนาม “แถลงการณ์ร่วมการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43” เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 8 ด้าน ได้แก่ 1. การค้ายาเสพติด 2. การค้าอาวุธ 3. การก่อการร้าย 4. การค้ามนุษย์ 5. อาชญากรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่า 6. อาชญากรรมทางการเงิน 7. อาชญากรรมทางไซเบอร์ และ8. อาชญากรรมทางทะเล
โดยเน้นการดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อ “แก๊งสแกมเมอร์” และ “ขบวนการค้ามนุษย์” ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาค
ที่ประชุมยังได้ให้การรับรอง “ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการขจัดศูนย์หลอกลวงที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์เพื่อการบังคับให้กระทำความผิด” พร้อมเห็นชอบแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียนนาโปล (ASEANAPOL Database) ความร่วมมือด้านกฎหมายและการช่วยเหลือทางอาญา การแลกเปลี่ยนบุคลากรและฝึกอบรมตำรวจอาเซียน การพัฒนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์อาเซียน
.
ในโอกาสนี้ มีพิธีส่งมอบตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร (Executive Director) คนที่ 9 ของ ASEANAPOL ให้แก่ พ.ต.อ.ก้องกฤษฎา กิตติถิระพงษ์ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย และตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายแผนและโครงการ (Director of Plans and Programs) คนที่ 7 ให้แก่ พ.ต.อ. Jean Mary A. Mangahis จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ ซึ่งจะรับหน้าที่ในวาระปี 2569–2570 โดยฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEANAPOL ครั้งที่ 44 ในปีหน้า
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์” ที่มักเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและความมั่นคงของทุกประเทศในภูมิภาค
“เราตำรวจอาเซียนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานปฏิบัติการ และทลายศูนย์หลอกลวงข้ามชาติ เพื่อคืนความปลอดภัยและความสงบสุขให้ประชาชน” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าว
การประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อสร้าง “อาเซียนที่ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน” บนพื้นฐานของความร่วมมือทางตำรวจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น