จีนยกเว้นมาตรการจำกัดส่งออกชิป Nexperia สำหรับการใช้งานด้านพลเรือน

กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงเมื่อวันอาทิตย์ (9 พ.ย.) ว่า จีนได้ยกเว้นมาตรการควบคุมการส่งออกชิป Nexperia สำหรับการใช้งานด้านพลเรือน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปทานชิปสำหรับผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ยานยนต์
ประกาศดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดจากปักกิ่งว่า จีนจะลดแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกอันเกิดจากมาตรการจำกัดการส่งออก หลังจากที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์เข้าควบคุม Nexperia ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปพื้นฐานรายใหญ่ที่ใช้ในระบบไฟฟ้ารถยนต์
ทั้งนี้ Nexperia มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ แต่บริษัท Wingtech ของจีนเป็นเจ้าของ
กระทรวงพาณิชย์จีนไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าการใช้งานสำหรับพลเรือนคืออะไร แต่ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากบริษัทในเยอรมนีและญี่ปุ่นแถลงว่า ชิปที่ผลิตในจีนของ Nexperia ได้กลับมาดำเนินการส่งมอบอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและเนเธอร์แลนด์ รวมถึงสหภาพยุโรป มีแนวโน้มที่จะยังคงตึงเครียด จนกว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของและการดำเนินงานของ Nexperia จะได้รับการแก้ไข
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์เข้าควบคุมกิจการ Nexperia เมื่อวันที่ 30 ก.ย. โดยอ้างว่า Wingtech กำลังวางแผนที่จะย้ายฐานการผลิตในยุโรปของบริษัทไปยังจีน ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของยุโรป
จีนตอบโต้ด้วยการตัดการส่งออกชิปสำเร็จรูปของ Nexperia ซึ่งส่วนใหญ่บรรจุในจีน แต่ก็ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจีนจะเริ่มเปิดรับคำร้องขอยกเว้น ภายหลังจากการประชุมระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน เมื่อวันที่ 30 ต.ค.
กระทรวงพาณิชย์จีนยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ากำลังปกป้องห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลก ในระหว่างที่เนเธอร์แลนด์ไม่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อพิพาทได้
ถ้อยแถลงของกระทรวงเมื่อวันอาทิตย์ (9) ระบุว่า จีนหวังว่าสหภาพยุโรปจะ "เพิ่มความพยายาม" ในการเรียกร้องให้เนเธอร์แลนด์เพิกถอนการยึด Nexperia
กระทรวงฯ เสริมว่า "จีนยินดีที่สหภาพยุโรปจะยังคงใช้อิทธิพลของตนเพื่อเรียกร้องให้เนเธอร์แลนด์แก้ไขการกระทำที่ผิดพลาดโดยเร็ว"
ที่มา : รอยเตอร์