สวทช.–สสส. ผนึก 12 ภาคี MOU ดันมาตรฐาน WCAG พัฒนาเว็บ–แอปไทยให้ทุกคนเข้าถึง ลดเหลื่อมล้ำคนพิการกว่า 2 ล.คน

สวทช.–สสส.–ภาคีเครือข่าย 12 องค์กร ลงนาม MOU ผนึกกำลังผลักดันนโยบายพัฒนาเว็บไซต์–โมบายแอปฯ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ยกระดับมาตรฐาน WCAG ลดเหลื่อมล้ำคนพิการ–กลุ่มเปราะบาง
วันนี้ (7 ม.ค. 2569) ที่โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และภาคีเครือข่ายภาครัฐ–ภาคประชาสังคม รวม 12 องค์กร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลอย่างสะดวกถ้วนหน้า ผลักดันการพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันที่คนพิการและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง ตามมาตรฐานสากล WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางดิจิทัลในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐพัฒนาแพลตฟอร์มบริการสารสนเทศภายใต้แนวคิดราชการ 4.0 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เป็นมิตร และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สวทช. จะร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ยกระดับคุณภาพงานดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายผลักดันแนวทางและข้อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไปสู่การเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อเป็นกรอบกลางในการพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันที่เอื้อต่อการใช้งานของคนพิการและกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริง
ด้าน นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย ปี 2568 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการกว่า 2.28 ล้านคน หรือคิดเป็น 3.45% ของประชากรทั้งหมด โดยคนพิการจำนวนมากยังเผชิญความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การเงิน และการศึกษา เนื่องจากพื้นที่ออนไลน์จำนวนมากไม่ได้ออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้พิการ รวมถึงขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สสส.จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนการทำงาน 4 มิติ ได้แก่ 1. สนับสนุนแนวทางปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามมาตรฐาน WCAG 2. สร้างความตระหนักในกลุ่มนักออกแบบ นักพัฒนาระบบ และผู้ให้บริการดิจิทัล 3. สนับสนุนองค์ความรู้ เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการตรวจสอบการเข้าถึงบริการดิจิทัล และ4. ผลักดันนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสาธารณสุข การศึกษา และการเงิน ของคนพิการและกลุ่มเปราะบางอย่างเท่าเทียม
ขณะที่ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลของคนพิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ การอบรมบุคลากรพัฒนาเว็บไซต์ตามแนวทาง TWCAG 2025 การตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือของ สวทช. รวมถึงการพัฒนาทักษะคนพิการให้มีความรู้เท่าทันสื่อ และมีส่วนร่วมในการตรวจรับรองเว็บไซต์ตามมาตรฐาน WCAG
ทั้งนี้ ในปี 2569 ภาคีเครือข่ายจะร่วมกันผลักดันนโยบาย มาตรการ และตัวชี้วัดระดับชาติ เพื่อยกระดับการพัฒนาบริการดิจิทัลของไทยให้เป็น “ดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงได้” อย่างแท้จริง อันจะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนพิการและกลุ่มเปราะบางในระยะยาว