12 องค์กร พัฒนาเนื้อหาและบริการดิจิทัลให้ “คนพิการ-ผู้ด้อยโอกาส” เข้าถึงสะดวกอย่างเท่าเทียม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า ระหว่าง สวทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างทั่วถึงสำหรับคนพิการและกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ การผลักดันให้เกิดเนื้อหาและบริการดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามแนวทางปฏิบัติของ Web Accessibility Initiative (WAI) ขององค์กร World Wide Web Consortium (W3C) ที่เป็นคณะทำงานกำหนดมาตรฐานระดับสากล และสร้างเอกสารสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันตามมาตรฐาน, การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้าที่ครอบคลุมกลุ่มคนพิการและกลุ่มเปราะบางทุกประเภท ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเครือข่ายคนพิการและกลุ่มเปราะบางในการส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัล รวมถึงการผลักดันกฎหมายและนโยบายที่เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัล
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สวทช. ดำเนินโครงการแพลตฟอร์มสนับสนุนการเข้าถึงบริการสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐตามระบบราชการ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงเว็บไซต์ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines หรือ WCAG ของ W3C เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการภาครัฐให้เข้าถึงง่าย และเป็นมิตรต่อประชาชนอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการนี้ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ได้ผลักดันให้มาตรฐาน “แนวทางการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้” ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน WCAG 2.2 ได้รับการประกาศเป็นมาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ แนวทางการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มศอ. 80002-2568 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 สำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปใช้อ้างอิงในการยกระดับให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.nectec.or.th/standard/2025/12/12/
นอกจากนี้ สวทช. ยังได้พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://webcheck.aaa.in.th/ ) และร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า 5 หน่วยงานเดิม ได้แก่ สวทช., กสทช., สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่สนใจ สามารถพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ได้ตามมาตรฐาน WCAG เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐได้ จากการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน โครงการสามารถพัฒนา ปรับปรุง และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับบริการสารสนเทศ ทั้งในด้านมาตรฐานข้อมูล การเข้าถึงสำหรับคนพิการ การบริการดิจิทัลที่สอดคล้องกับแนวทางราชการ 4.0 และการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก และเข้าถึงได้
“ความก้าวหน้าที่สำคัญ คือ การร่วมกันผลักดันให้เว็บไซต์ภาครัฐมีความ “เข้าถึงได้” ตามมาตรฐานสากล WCAG ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของการให้บริการออนไลน์ยุคใหม่ การที่หน่วยงานต่าง ๆ มุ่งมั่นปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับผู้ใช้งานทุกประเภท โดยเฉพาะคนพิการนั้น ไม่เพียงช่วยลดอุปสรรคด้านการสื่อสารและการรับข้อมูลข่าวสาร แต่ยังช่วยให้ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ความสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมมืออันเข้มแข็งของทั้ง 42 หน่วยงานภาครัฐ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน WCAG อย่างจริงจัง ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพงานดิจิทัลของหน่วยงาน เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การต่อยอดบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเข้าถึงได้อย่างแท้จริงและที่สำคัญคือการสร้างความเสมอภาคทางดิจิทัลให้กับคนพิการ และสร้างประโยชน์ร่วมแก่ประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว
สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ที่มีหน่วยงานเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 7 หน่วยงาน จะขยายความร่วมมือในการผลักดันให้เว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันเป็นช่องทางสาธารณะที่ทุกคนควรเข้าถึงได้เพื่อความเท่าเทียมทางด้านโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และบริการสาธารณะ โดยจะผลักดันข้อกำหนดและมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ยกระดับเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ต่อไป เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างเนื้อหาและบริการดิจิทัลบนเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น และเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเครือข่ายคนพิการ รวมถึงการผลักดันกฎหมายและนโยบายที่เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัล