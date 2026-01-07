“เท้ง” บุกชลบุรี เจอชาวบ้านรุกถามปมสถาบันฯ-บทบาทช่วยน้ำท่วม เจ้าตัวแจงยิบไม่มีนโยบาย 112 แล้ว เคลมผลงานหนุนงบ “กริพเพน”

“เท้ง” บุกชลบุรี ระทึกเจอชาวบ้านรุกถามปมสถาบันฯ-บทบาทช่วยน้ำท่วม เจ้าตัวแจงยิบไม่มีนโยบาย 112 แล้ว พร้อมโชว์ผลงานหนุนงบ “กริพเพน” ปกป้องอธิปไตยไทย-กัมพูชา ลั่นรักชาติไม่แพ้กัน มั่นใจปักธงส้มยกจังหวัด ล้ม “บ้านใหญ่” แม้รวมตัวสู้ศึกเลือกตั้ง
วันที่ 7 ม.ค.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ช่วยนายยอดชาย พึ่งพร ผู้สมัครสส.ชลบุรี เขต9 อำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลหนองปรือ) หาเสียงเลือกตั้ง 2569 โดยนายณัฐพงษ์ เปิดเผยว่า เป็นช่วงหาเสียงในสายภาคตะวันออก เมื่อวานนี้ไปที่จังหวัดระยอง วันนี้จึงมาช่วยผู้สมัครที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้สมัครเขตเมืองพัทยา กำลังผลักดันเรื่องการท่องเที่ยว วันนี้จึงมาพบปะกับผู้ประกอบการรายเล็ก และนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนเพื่อขอความไว้วางใจอีกครั้ง ส่วนความคาดหวังของจังหวัดชลบุรีในปีนี้ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า เลือกตั้งครั้งที่แล้วเราได้บัญชีรายชื่อจากชลบุรีมาถึง 47% แต่ก็ไม่ได้ชนะยกจังหวัด ครั้งนี้อยากจะมาขอความไว้วางใจ ซึ่งก็มั่นใจว่าเขตเดิมจะยึดพื้นที่ได้แน่นอน โดยเฉพาะ 3 เขตที่เหลือ จากครั้งที่แล้วได้ 7 เขต ก็อยากจะให้ชลบุรีเป็นสีส้มทั้งจังหวัด
เมื่อถามว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้ว บ้านใหญ่แยกกันอยู่ แต่ครั้งนี้ มารวมตัวกัน จะทำให้พรรคประชาชนทำงานยากขึ้นหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทุกอย่างมีความท้าทายมากขึ้น แต่เชื่อว่าบริบทสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไป แต่เชื่อในจุดยืนของนายยอดชายครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ทำให้ประชาชนตัดสินใจในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ให้คะแนนพรรคประชาชนและนายยอดชาย ดังนั้นไม่ว่าการเมืองเปลี่ยนขั้ว เราก็ไม่หวั่นไหว เพราะสิ่งที่เรามุ่งมั่นคือการ นำเสนอนโยบายที่ดีที่สุดให้กับประชาชน
ทั้งนี้ ระหว่างที่นายณัฐพงษ์เดินแนะนำผู้สมัคร พร้อมกับบอกให้เลือกพรรคประชาชนอีกครั้ง หากเลือกเราแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอน ครั้งนี้จะตั้งใจทำงาน ผู้หญิงคนหนึ่งได้พุดกับนายณัฐพงษ์ว่า เสาหลักของประเทศ มี 3 สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณจะทำให้เสาหลัก อันใดอันหนึ่งล้มไม่ได้ โดยเฉพาะสถาบันฯ จึงอยากฝากเอาไว้ด้วย นายณัฐพงษ์จึงตอบว่า มีอะไรอยากฝากปากได้เลย ซึ่งเราไม่ได้เห็นแย้งกับเรื่องนี้เลย
หญิงคนดังกล่าวพูดต่อว่า ตั้งแต่เราปะทะกับเขมรรอบที่ 2 น้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่เห็นบทบาทของพรรคประชาชนเลย นายณัฐพงษ์ตอบกลับว่าหัวหน้าพรรคไปด้วยตัวเองเลย หญิงคนดังกล่าวตอบกลับว่าไปแต่แบบผิวเผิน และตื้นเขินเหลือเกิน ซึ่งนายณัฐพงษ์ได้ชี้แจงว่าได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชาวหาดใหญ่ ขณะเดียวกันก็ได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาและลงพื้นที่ด้วยตัวเอง เยี่ยมพลหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด และพรรคประชาชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบินรบกริพเพ่น และไปทิ้งไข่ที่กัมพูชา และยืนยันพรรคประชาชนสนับสนุนภารกิจที่จำเป็น สวัสดิการทหาร เพียงยอมรับว่าเห็นแย้งกรณีการทำรัฐประหารเท่านั้น พร้อมกับเน้นย้ำว่าพรรคประชาชนไม่มีนโยบายเกี่ยวกับมาตรา 112 แล้ว ก่อนที่จะจับมือกันและย้ำว่าต่างคนต่างมีความรักชาติเช่นเดียวกัน
บรรยากาศการเดินหาเสียงครั้งนี้ ภาพรวมถือว่าได้รับความสนใจ จากประชาชนดี มีชาวบ้านนำดอกทานตะวันมามอบให้กำลังใจ รวมถึงน้ำส้ม 2 ลัง มามอบให้กับนายณัฐพงษ์ พร้อมกับข้อความว่า ขอบคุณที่ไม่ยอมจำนนต่อระบบเก่า ขอให้พรรคประชาชนยืนหยัด เป็นความหวังของคนธรรมดาให้นานที่สุด แม้จะถูกกดดันถูกโจมตี แต่ยังเลือกยืนข้างประชาชน นั่นคือเหตุผลที่เรายังเชื่อ และเป็นกำลังใจให้พรรคประชาชน