“พรรครักชาติ” เปิดตัวผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ 9 ลำดับ คนรุ่นใหม่จริงดีกรีแน่น ชูรุ่นใหญ่คิดรุ่นใหม่ทำ

“พรรครักชาติ” เปิดตัวผู้สมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ 9 ลำดับ รุ่นใหม่จริง ไม่จกตา ใจถึง ดีกรีจบนอก-ม.ดัง พร้อม ชูโมเดล “รุ่นใหญ่คิด-รุ่นใหม่ทำ” เพราะรักชาติ ไม่ใช่แค่คำพูด
วันนี้ (6 มกราคม 2569) เวลา 7.30 น. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เปิดตัวทีมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อสายเลือดใหม่ที่เบื่อหน่ายความขัดแย้ง ชูจุดเด่นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ของแกนนำรุ่นเก๋า กับวิสัยทัศน์และพลังการลงมือทำของคนรุ่นใหม่ ภายใต้สโลแกนหลัก “รักชาติ ไม่ใช่แค่คำพูด”
โดยนายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรครักชาติ และบัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 ได้เปิดใจถึงทิศทางของพรรคว่า คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หรือ “คนกลาง” มักจะรู้สึกหวั่นไหวกับสถานการณ์บ้านเมือง แต่ตนมองว่าหากคนกลุ่มนี้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความตรงไปตรงมา ก้าวเข้ามาทำงานการเมือง ประเทศจะเจริญขึ้น พร้อมย้ำว่า “เราไม่ควรกลัวความแปดเปื้อน เพราะรักชาติไม่ใช่เพียงแค่คำพูด แต่คือการลงมือทำให้เห็น”
นอกจากนี้ พรรครักชาติได้เผยโฉมผู้สมัคร สส. คนรุ่นใหม่ที่มีประวัติการศึกษาและมุมมองที่น่าสนใจ อาทิ นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรค และบัญชีรายชื่อลำดับที่ 3 (ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์): ซึ่งชี้ให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือการที่สังคมมองเรื่องผิดปกติและการโกงกินให้เป็นเรื่องปกติ พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนมองเห็นปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไข
นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรครักชาติ และบัญชีรายชื่อลำดับที่ 4 (ปริญญาโท Global Business, Coventry University): ปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นย้ำโมเดลการทำงานร่วมกันระหว่างคนรุ่นใหม่และผู้ใหญ่มากประสบการณ์ โดยผู้ใหญ่จะเป็นผู้ชี้แนะปัญหาเชิงโครงสร้างที่สั่งสมมานาน ส่วนคนรุ่นใหม่จะเป็นผู้เข้าไปแก้ไขและลงมือทำจริง
นายณัฏฐกรณ์ ทวีรักษา รองหัวหน้าพรรครักชาติ และบัญชีรายชื่อลำดับที่ 5 (ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย): ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชน โดยเชื่อมั่นในการนำวิสัยทัศน์มาผนวกกับประสบการณ์ของผู้ใหญ่ เพื่อผลักดันนโยบายให้เป็นรูปธรรม
นายทัศนัย ทองมี รองหัวหน้าพรรครักชาติ และบัญชีรายชื่อลำดับที่ 6 (ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ): ตัวแทนผู้ประกอบการรายย่อย สะท้อนปัญหาว่าคนไทยขยันแต่ไม่รวยเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาด จึงอาสาเข้ามาแก้ปัญหาที่กลไกในรัฐสภา นายธรรศ พจนประพันธ์ รองหัวหน้าพรรครักชาติ และบัญชีรายชื่อลำดับที่ 8 (ปริญญาโท International Relations, Bonn University): ตัวแทนพ่อลูกอ่อนที่ตัดสินใจเข้าสู่การเมืองเพราะไม่อยากเห็นประเทศย่ำอยู่กับที่ และต้องการส่งต่อสังคมที่ดีกว่าเดิมให้กับลูกหลาน
นายรัฐภูมิ วัลลิกุล เหรัญญิกพรรครักชาติ และบัญชีรายชื่อลำดับที่ 9 (ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี): ตัวแทนภาคธุรกิจที่มองว่าประเทศไทยบอบช้ำมามากพอแล้ว ประกาศจุดยืนชัดเจนในการปราบปรามคอร์รัปชัน
ทั้งนี้ ทีมคนรุ่นใหม่ของพรรครักชาติยืนยันความพร้อมที่จะนำความรู้จากหลากหลายสาขา ทั้งเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และธุรกิจ มาขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากวงจรเดิม ๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้จริง