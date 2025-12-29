เปิดรายชื่อ 73 แคนดิเดตนายกฯ จาก 34 พรรค หลัง กกต.สรุปสมัคร สส.บัญชีรายชื่อวันแรก 52 พรรค ส่งผู้สมัคร 1,502 คน ส่วนสมัคร สส.เขตวันที่ 2 สมัครเพิ่ม 106 คน
วันที่ 28 ธ.ค.2568 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต 77 จังหวัดระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2568 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3,199 คนโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการรับสมัคร มีการสมัครเพิ่มเติมจำนวน 106 คน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 10 คน กาญจนบุรี 2 คน ขอนแก่น 1 คนชลบุรี 6 คนชุมพร 4 คนเชียงใหม่ 4 คน นครพนม 3 คนนครราชสีมา 4 คนนครศรีธรรมราช 3 คนนครสวรรค์ 5 คน นนทบุรี 2 คน น่าน 1 คน บึงกาฬ 2 คน บุรีรัมย์ 4 คน ปทุมธานี 2 คน ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน ปราจีนบุรี 2 คน ปัตตานี 1 คน พัทลุง 2 คนเพชรบูรณ์ 5 คน ภูเก็ต 1 คนมหาสารคาม 2 คน มุกดาหาร 1 คน ยโสธร 3 คน ระนอง 1 คน ศรีสะเกษ 10 คน สกลนคร2 คน สงขลา 2 คนสตูล 2 คน สระบุรี 2 คนสุโขทัย 3คน สุราษฎร์ธานี 2 คน หนองบัวลำภู 4 คน อุดรธานี 4 คน อุตรดิตถ์ 1 คนอุบลราชธานี 2 คน
นอกจากนี้ สรุปข้อมูลพรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2568 ดังนี้
- พรรคการเมือง จำนวน 52 พรรค
- จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
รวมทั้งสิ้น 1,502 คน และพรรคการเมืองที่มีมติจะเสนอรายชื่อบุคคลให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 34 พรรค 73 คนประกอบด้วย
1.พรรคใหม่ เสนอชื่อแคนดิเดตนายก 3 คน คือ1.นายสุรสิทธิ์ มัจฉาเดข 2. นายทรงตระกูล โสมคำ 3.นางสาวนวินหา สวัสดิ์เดชดี
2.พรรคพลวัต เสนอชื่อแคนดิเดตนายก 1 คนคือ นายกัณวีร์ สืบแสง
3. พรรคประชาธิปไตยใหม่ เสนอชื่อแคนดิเดตนายก 1 คน คือ นายสุรทิน พิจารณ์
4.พรรคเพื่อไทย เสนอชื่อแคนดิเดตนายก 3 คน คือ 1.ศาสตราจารย์ ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ 2. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 3.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
5.พรรคทางเลือกใหม่ เสนอชื่อแคนดิเดตนายก 3 คนคือ 1.นายราเชน ตระกูลเวียง 2.นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 3.นายสิทธิศักดิ์ พัฒนชัย
6.พรรคเศรษฐกิจ เสนอชื่อแคนดิเดตนายก 1 คือ 1. พลเอก รังษี กิติญาณทรัพย์ 2.นายคริส โปตระนันทน์
7.พรรคเสรีรวมไทย เสนอชื่อแคนดิเดตนายก 1 คือ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
8.พรรครวมพลังประชาชน เสนอชื่อแคนดิเดตนายก 3 คน คือ 1.พลอากาศตรีหญิง ธนภร ไวทยานุวัตติ 2. นายเฉลิมพล อุดรัตน์ 3. นายอภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์
9.พรรคท้องที่ไทยเสนอชื่อแคนดิเดตนายก 3 คนคือ 1. นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล 2. นายอรรถชัย ชิ้นสงวน 3. นายทนงศักดิ์ ศิริรัตน์
10.พรรคไทยชนะเสนอชื่อแคนดิเดตนายก 3 คน คือ1.นายจักรพงศ์ จีนควง 2. นายไชยยงค์ รัตนวัน 3. พลเรือโท เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา
11.พรรคฟิวชัน เสนอชื่อแคนดิเดตนายก 1 คน คือ ว่าที่ร้อยตรี กิตติพัทธ์ เลี้ยงประเสริฐ
12.พรรคก้าวอิสระ เสนอชื่อแคนดิเดตนายก 3 คน คือ 1 นางสาวกชพร เวโรจน์ 2.นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ 3. นายชาญชัย โดพฤกษา
13. พรรคปวงชนไทยเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 1 คน คือ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล
14.พรรควิชชันใหม่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 3 คน คือ 1.นายธงรบ ด่านอำไพ 2.นายพิเชษฐ สถิรชวาล 3.พลเอก โชติอนันต์ปริชา ทรัพย์หิรัญ
15.พรรคเพื่อชีวิตใหม่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 1 คน คือ นายทองประเสริฐ จันทรอัมพร
16.พรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 3 คน คือ 1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2.นายกรณ์ จาติกวณิช 3.นางการดี เลียวไพโรจน์
17. พรรคไทยก้าวหน้าเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 3 คน คือ 1.นายวัชรพล บุษมงคล 2. พลเอก สิทธิ์ สิทธิมงคล 3.นางกุสุมาสวดี ศิรีโกมุท
18.พรรคไทยภักดีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 1 คน คือ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
19.พรรคแรงงานสร้างชาติเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 2 คน 1. นายมนัส โกศล 2.นายวสันต์ พานเงิน
20.พรรคประชากรไทยเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 3 คน คือ 1.นายคณิศร สมมะลวน 2. พลเอก ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง 3. นายธันญ์รวีน พงศ์กมลานนท์
21.พรรคประชาชาติเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 2 คน คือ 1.พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง 2.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
22.พรรครักชาติเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 2 คน คือ 1.นายเจษฎ์ โทณะวณิก 2. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
23.พรรคภูมิใจไทยเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 2 คน คือ 1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 2.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
24.พรรคไทยธรรมเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 3 คน คือ 1. พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 2.นายกิติกร วิชัยเรื่องธรรม 3.นายวิศรุต ครุฑไกวัล
25.พรรคกล้าธรรมเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 1คน คือ นายธรรมนัส พรหมเผ่า
26.พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 2 คน คือ1. นางสาวตรีนุช เทียนทอง 2.หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี
27.พรรคโอกาสใหม่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 3 คน คือ 1.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 2.นายทศพร เสรีรักษ์ 3. นายประภัสร์ จงสงวน
28.พรรคเป็นธรรมเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 3 คน คือ 1.นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ 2.นางสาวปุณยวีร์ เต็มเจริญ 3. นางสวลี ปานวิเชียร
29.พรรคประชาชนเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 3 คน คือ 1.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ 2.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล 3.นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
30.พรรคประชาไทยเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 1 คน คือ นายบุญยงค์ จันทร์แสง
31.พรรคไทยก้าวใหม่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 2 คน คือ 1.ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 2.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
32.พรรคประชาอาสาชาติเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 2 คน คือ 1. ว่าที่ร้อยโท จิระเดช พรหมนา 2.พลโท เวชศักดิ์ ดวงอุไร
33.พรรคพร้อมเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 2 คน คือ 1. นายพิชชา ขำสุวรรณ 2. นางพิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน
34.พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 1 คน คือ นายวชิร ศุภรมย์