เจอลูกอ้อนลูกน้อย 'แบม ปีติภัทร' แทบไม่อยากออกไปทำงาน

เรียกว่าติดลูกหนักมากสำหรับพิธีกรพ่อลูกอ่อนคนเก่ง 'แบม-ปีติภัทร คูตระกูล' หลังจากที่ 'กวาง-ช้องมาศ' ภรรยาให้กำเนิดลูกน้อย ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ตอนนี้ก็เพิ่งจะอายุได้ 3 เดือนเท่านั้น กำลังน่ารักน่าเอ็นดูจนพ่อแบมแทบจะอยากนั่งดูความน่ารักของลูกอยู่อย่างนั้น
แม้ว่าบางวันจะช่วยภรรยาเลี้ยงจนลูกหลับคาอก แต่เมื่อมีงานคุณพ่อแบมก็ยังต้องออกไปทำงาน หาค่านมเตรียมไว้ให้ลูก...ยิ่งเจอสายตาลูกตอนคุณแม่กวางอุ้มมาส่งพ่อไปทำงาน หัวใจพ่อนี่อ่อนระทวย...เอ้า! งานก็ต้องทำ ลูกก็ต้องเลี้ยง สู้ๆ นะคะคุณพ่อป้ายแดง
#CelebOnline #Gossip #แบมปีติภัทร #กวางช้องมาศ #พ่อป้ายแดง #แม่มือใหม่ #ลูกแบมปีติภัทร