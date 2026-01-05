"อนุทิน" ขออย่าเพิ่งเชื่อกระแสทหารกัมพูชาตรึงชายแดน ย้ำให้ฟังข้อมูลฝ่ายความมั่นคง

นายกฯ ย้ำฟังข้อมูลฝ่ายมั่นคง ขออย่าเชื่อกระแส หลังข่าวทหารกัมพูชาเริ่มขยับ เลี่ยงตอบปะทะรอบ 3 รอ
สมช.รายงาน
เมื่อเวลา 08.18 น. วันที่ 5 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทของทหารในรอบปีที่ผ่านมาคิดว่าจะสามารถลบข้อครหามีทหารไว้ทำไมได้หรือไม่ ว่า ถ้าพูดถึงเรื่องทหารวันนี้พวกเราได้ฉลองปีใหม่กันโดยที่ไม่ต้องมีความกังวลต่ออันตรายใดๆของประเทศ ก็ต้องถือว่าเรามีทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องดินแดนของเราไว้ และยังรักษาชายแดนตลอดแนวในช่วงข้ามปี นี่คือเหตุผลที่พอพ้นปีใหม่วันที่ 1 - 2 ม.ค.ตนต้องไปขอบคุณทหารที่เฝ้าตามแนวชายแดน ได้นำคำขอบคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทยไปมอบให้กับพวกเขาทุกคน
เมื่อถามถึงกรณีมีกระแสข่าวในพื้นที่ชายแดนว่าทหารกัมพูชาเริ่มจะขยับ เรามีการพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ขอให้เลิกพูดเรื่องกระแส ขอให้เลิกพูดคำว่ากระแสข่าวเถอะครับ กองทัพ หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานปกครอง สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ เรามีอยู่ เราไปทำตามกระแสคนโน้นคนนี้ นึกสนุกขึ้นมาก็โพสต์อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับ ต้องอาศัยงานด้านการข่าว งานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศจากหน่วยงานที่รัฐบาลรับผิดชอบอยู่
เมื่อถามว่ากัมพูชาไม่ยอมรับการปักปันเขตแดนที่มาจากการใช้กำลังทหาร นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เป็นไรครับ ทุกคนต่างคนต่างมีอธิปไตยของตัวเอง ประเทศไทยไม่ยอมให้ใครเข้ามาคุกคามและเข้ามาก้าวล่วงอธิปไตยของเราก็เท่าทั้นเอง
เมื่อถามว่านายกฯคิดว่าบทบาทของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ยังมีเครดิตเรื่องของสันติภาพได้หรือไม่ในภูมิภาคนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนมีหน้าที่รับผิดชอบอธิปไตยและเกียรติภูมิของประเทศไทย ตนก็ว่าตนได้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า ในช่วงรัฐบาลรักษาการ การพูดคุยแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ระดับเจ้าหน้าที่มีการแลกเปลี่ยนและหารือกัน แต่ในเรื่องการลงนามร่วมกันในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย -กัมพูชา (JBC) ทำไม่ได้เพราะตอนนี้ประธาน JBC พ้นหน้าที่ตามรัฐบาล เราก็ต้องรอ แต่ในระดับคณะทำงานเขาก็ทำงานกันอยู่
เมื่อถามอีกว่า กองทัพภาคที่ 2 มีรายงานว่าทางกัมพูชาเริ่มมีการขยับแล้ว นายกฯ กล่าวว่า เขารายงานตามสายงานผู้บังคับบัญชา เดี๋ยวผู้บังคับบัญชาจะต้องรายงานมาที่ สมช.เดี๋ยวตนรอฟัง สมช.
เมื่อถามว่ามันจะทำให้เกิดการปะทะกันรอบ 3 หรือไม่ นายกฯ กล่าว่า เดี๋ยวตนรอฟัง สมช.ก่อน
เมื่อถามว่าแปลว่าก่อนหน้านี้ที่ลงพื้นที่ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรียบร้อยดีและที่น่ายินดีคือทหารมีขวัญกำลังใจดี มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นเสียสละทุ่มเท เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่กัมพูชาไปร้องนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องกำลังทหารไทยที่เข้าไปยึดพื้นที่ นายกฯ กล่าวว่า แต่ละประเทศเขามีสิทธิที่จะไปทำอะไรก็ได้ ประเทศไทยเราก็ปกป้องอธิปไตยของประเทศ ปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศ และไม่ทำอะไรที่ทำให้เกิดการเสียเปรียบหรือเสียประโยชน์ของประเทศ เราใช้กรอบนี้ในการบริหาร เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศในโลกนี้
เมื่อถามว่า เหมือนชาวบ้านในพื้นที่เป็นห่วงทหารเพราะมีเครื่องบินจากต่างชาติเข้ามา นายกฯกล่าวว่า ทุกคนเป็นห่วงทหารหมด อันนี้ต้องขอขอบพระคุณแทนทหารด้วย เมื่อถามย้ำว่า กังวลเรื่องการเสริมอาวุธจากต่างชาติหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็ตอบไปแล้วครับ