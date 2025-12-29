นั่นไง! เขมรอ้างข้อตกลงหยุดยิง เสนอประชุม JBC ด่วน ต้น ม.ค.นี้ ประกาศไม่ยอมรับเส้นเขตแดนที่เกิดจากการใช้กำลัง

JBC ฝ่ายกัมพูชาทำสือถึง JBC ฝ่ายไทย ขอนัดประชุมปักปันเขตแดนแบบเร่งด่วน ภายในสัปดาห์แรกของเดือน ม.ค.ปีหน้า อ้างเป็นไปตามแถลงการณ์ร่วมหยุดยิงที่เซ็นเมื่อ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา และจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนใด ๆ ที่เกิดจากการใช้กำลัง
วันนี้(29 ธ.ค.) สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า คณะกรรมาธิการร่วมเขตแดนทางบก (JBC) ของกัมพูชา ได้ส่งบันทึกทางการทูตถึง JBC ของไทย เพื่อเสนอจัดการประชุมพิเศษเร่งด่วนในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมกราคม 2569 ที่จังหวัดเสียมราฐ เพื่อหารือและเดินหน้าการทำงานด้านการสำรวจ วัดแนว และกำหนดเขตแดนระหว่างสองประเทศต่อไป
ในแถลงการณ์ข่าวลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568 สำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนของกัมพูชา(SSBA) ระบุว่า การหารือดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดำเนินการสำรวจ วัดแนว และปักปันเขตแดนชั่วคราวบนพื้นที่จริง ระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข 42–47 ในพื้นที่หมู่บ้านโชคชัย(บ้านหนองจาน) และบ้านเปรยจัน(บ้านหนองหญ้าแก้ว) ตำบลโโอไบชัน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันทายมีชัย รวมถึงช่วงระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข 52–59 ในพื้นที่ตำบลบึงเรียง และตำบลกำเรียง อำเภอกำเรียง จังหวัดพระตะบอง
นอกจากนี้ คณะทำงานยังจะหารือเกี่ยวกับการสำรวจ วัดแนว และปักปันเขตแดนชั่วคราวบนพื้นที่จริง ในช่วงแนวเขตแดนระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข 33–37 (พื้นที่บึงตะกวน ตรงข้าม อ.ตาพระยา จ.สระแก้วของไทย) พื้นที่ด่านพรมแดนถาวรทมอดา พื้นที่ออพลึกดัมไร พื้นที่ชายแดน จ. 1 และพื้นที่ชายแดนอื่น ๆ ตลอดจนการส่งคณะทำงานสำรวจร่วมลงพื้นที่ เพื่อดำเนินงานด้านการสำรวจ วัดแนว และกำหนดเขตแดนบนพื้นที่จริง ในช่วงแนวเขตแดนระหว่างหลักเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันแล้ว (ทั้งแนวเขตแดนตามลำน้ำ และแนวเขตแดนเส้นตรง) โดยยึดตามเจตนารมณ์ของบันทึกการประชุมครั้งที่ 6 ของคณะกรรมาธิการร่วมกำหนดเขตแดนทางบก (JBC) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2568
สำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนยืนยันว่า กัมพูชายังคงยึดถือการใช้อนุสัญญา สนธิสัญญาฝรั่งเศส–สยาม แผนที่ และบันทึกการปักปันเขตแดนอินโดจีน–สยาม ตลอดจนข้อตกลงและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ทั้งสองประเทศเคยเห็นพ้องกันมาแล้ว
แถลงการณ์ SSBA ระบุตอนหนึ่งว่า “ตามนัยนี้ คณะกรรมาธิการร่วมกำหนดเขตแดนทางบก (JBC) ของกัมพูชา จะเดินหน้าดำเนินงานด้านการสำรวจ วัดแนว และกำหนดเขตแดนร่วมกับคณะกรรมาธิการเขตแดนทางบก (JBC) ของไทยโดยเร็วที่สุด เพื่อให้บรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดน และจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนใด ๆ ที่เกิดจากการใช้กำลัง”
ทั้งนี้ กัมพูชาและไทยได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิง เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยในข้อตกลงดังกล่าว ได้มอบหมายให้ JBC เดินหน้าการดำเนินงานด้านการสำรวจ วัดแนว และกำหนดเขตแดนโดยเร็วที่สุด ตามข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมจะให้ความสำคัญสูงสุดกับการดำเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และมีประชาชนพลเรือนอาศัยอยู่