"แสวง" แจงเหตุไม่มีประชามติล่วงหน้า เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ มีแต่ออกเสียงนอกเขต

เลขา กกต.แจงเหตุ ไม่มีประชามติล่วงหน้า เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ แต่มีลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขต แนะ 4 แนวทางใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.-ออกเสียงประชามติ โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ภายใน 5 ม.ค.นี้
วันนี้ (4 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. โพสต์เฟซบุ๊ก สาระสำคัญเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือก สส. และการออกเสียงประชามติ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า การออกเสียงประชามติไม่มีล่วงหน้า เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้เพียงวันเดียว ซึ่งหากเกินที่กฎหมายกำหนดอาจทำให้การทำประชามติ ”โมฆะ“ แต่การออกเสียงประชามติกฎหมายกำหนดให้ออกเสียงนอกเขตจังหวัดในวันเดียวกับวันออกเสียง หมายความว่าในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตในวันดังกล่าวได้
ดังนั้นการลงทะเบียนเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า 1 ก.พ. 69 กับการออกเสียงประชามตินอกเขต 8 ก.พ. 69 เป็นคนละเรื่องเดียวกัน ซึ่งหากการเลือกตั้งทั่วไปกับการออกเสียงประชามติ ไม่ได้กำหนดเป็นวันเดียวกัน การดำเนินการทั้งสองเรื่องจะสมบูรณ์โดยไม่ได้เป็นภาระของประชาชน แต่เมื่อกำหนดเป็นวันเดียวกันจึงเป็นภาระของประชาชน
พร้อมกันนี้อธิบาย 4 แนวทางการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติไม่ให้เสียสิทธิ์
1. การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีการจัดเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในหน่วยเดียวกัน
2. ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ.และใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดวันที่ 8 ก.พ.
3. ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. ล่วงหน้าอย่างเดียว และไม่ได้ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดในวันที่ 8 ก.พ. สามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์
4.กรณีเกิดคำถามว่าลงทะเบียน ไปแล้วเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ใน ช่วงเวลาของการลงลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 5 ม.ค. 69
