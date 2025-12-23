ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต.การออกเสียงประชามติ วันเดียวกับวันเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2568 ซึ่งมีสาระสำคัญที่ว่า โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดกรณีให้นายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันให้มีการออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ หากพิจารณาเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อาจกำหนดให้มีการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปก็ได้ จึงสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 37 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 59 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 65 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปไว้ ดังนี้
โดยระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2568” และระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อีกทั้งระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป บรรดาการใดๆ เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2568 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เนื้อหาในระเบียบดังกล่าวประกอบด้วย 10 หมวด ดังนี้ หมวด 1 เกี่ยวกับเขตออกเสียง หน่วยออกเสียง และที่ออกเสียง หมวด 2 ผู้มีสิทธิออกเสียงและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง หมวด 3 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง หมวด 4 การดำเนินการออกเสียง หมวด 5 การใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตออกเสียง หมวด 6 การใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หมวด 7 การออกเสียงใหม่ และการนับคะแนนออกเสียงใหม่ หมวด 8 การประกาศผลการออกเสียง หมวด 9 การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การออกเสียง และการทำลายบัตรออกเสียง หมวด 10 ตัวอย่างบัตรออกเสียง หีบบัตรออกเสียง แผนผังที่ออกเสียงและแบบพิมพ์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 37 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 59 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 65 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปไว้ ดังนี้
โดยระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2568” และระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อีกทั้งระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป บรรดาการใดๆ เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2568 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เนื้อหาในระเบียบดังกล่าวประกอบด้วย 10 หมวด ดังนี้ หมวด 1 เกี่ยวกับเขตออกเสียง หน่วยออกเสียง และที่ออกเสียง หมวด 2 ผู้มีสิทธิออกเสียงและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง หมวด 3 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง หมวด 4 การดำเนินการออกเสียง หมวด 5 การใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตออกเสียง หมวด 6 การใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หมวด 7 การออกเสียงใหม่ และการนับคะแนนออกเสียงใหม่ หมวด 8 การประกาศผลการออกเสียง หมวด 9 การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การออกเสียง และการทำลายบัตรออกเสียง หมวด 10 ตัวอย่างบัตรออกเสียง หีบบัตรออกเสียง แผนผังที่ออกเสียงและแบบพิมพ์