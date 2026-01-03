ขอโทษแล้ว! ผู้สมัคร สส.สุพรรณฯ พรรคส้ม แถลงปมเคยลงโทษนักเรียนจนเกิดบาดแผลในใจ

"ผอ.สมเกียรติ" ผู้สมัคร สส.ปชน.สุพรรณบุรี เขต 5 ร่อนแถลงการณ์แสดงความเสียใจกรณีถูกแฉเคยลงโทษนักเรียน จนเกิดบาดแผลในใจ เผยติดต่อขอโทษผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวแล้ว จะจำไว้เป็นบทเรียนเตือนใจในการดำเนินชีวิต-การทำงาน
วันที่ 3 มกราคม 2569 จากกรณีศิษย์เก่าออกมาแฉ นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี เขต 5 พรรคประชาชน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่เคยทำโทษนักเรียนวัย 10 ขวบ ที่เท้าเจ็บ ไม่สามารถใส่รองเท้าผ้าใบไปโรงเรียนได้ โดยให้นำรองเท้าผูกเชือกแขวนคอ เดินเท้าเปล่าตลอดทั้งวัน จนเรื่องนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้นายสมเกียรติออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าว
ล่าสุดนายสมเกียรติ โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเรื่องราวดังกล่าว ระบุว่า...
คำแถลงการณ์
นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 5
ผม นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ขอแถลงต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กคนหนึ่งและกลายเป็นบาดแผลทางความรู้สึกที่เขาจดจำมาจนถึงปัจจุบัน
ผมขอยอมรับโดยตรงว่าแม้ผมจะไม่สามารถระลึกถึงรายละเอียดของการกระทำในเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน แต่จากผลกระทบที่ผู้เสียหายได้รับและความรู้สึกที่ยังคงฝังอยู่ในใจของเขา ผมตระหนักได้ดีว่าเหตุการณ์นั้นได้สร้างความเจ็บปวดขึ้น
ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ผมได้ติดต่อและกล่าวคำขอโทษต่อผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวแล้ว ทั้งนี้อดีตนักเรียนท่านนั้นได้รับคำขอโทษของผมแล้ว
ผมขอใช้โอกาสนี้ย้ำว่าผมจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นเครื่องเตือนใจในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการรับใช้สังคม ด้วยความระมัดระวัง
และผมขอความกรุณาต่อทุกคน รบกวนไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหาย กล่าวหา หรือใช้คำพูดในทางที่ไม่เหมาะสมให้เสียชื่อเสียง
ผมขอขอบคุณทุกเสียงสะท้อน และขอยืนยันว่าทั้งการศึกษาและการเมือง ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน