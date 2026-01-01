โฆษกรัฐบาลเผย "คนละครึ่งพลัส" ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี เงินหมุนเวียนกว่า 8.4 หมื่นล้าน

รัฐบาลขอบคุณประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า เผยความสำเร็จโครงการคนละครึ่งพลัส ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี เงินหมุนเวียนกว่า 8.4 หมื่นล้านบาท ปชช. ใช้สิทธิครบกว่า 9.21 ล้านราย
วันนี้ (1 มกราคม 2569) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง ได้สรุปผลการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Big Win กระตุ้นเศรษฐกิจ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งได้สิ้นสุดโครงการลงแล้ว โดยได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งแต่เปิดโครงการใช้สิทธิวันแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น. มีมูลค่าการใช้จ่ายในโครงการฯ ร้านค้าทุกประเภทรวม 84,185.7 ล้านบาท มีประชาชนใช้สิทธิครบวงเงินแล้วจำนวน 9,211,118 ราย
ทั้งนี้ ประชาชนใช้สิทธิผ่านร้านค้าทั่วไปรวม 81,151.3 ล้านบาท ขณะที่การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) รวม 3,034.4 ล้านบาท และมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและเข้าร่วมโครงการสะสมจำนวนทั้งสิ้น 999,350 ราย ขณะที่ร้านค้า/ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) สำเร็จ 98,930 ราย
“รัฐบาลขอบคุณประชาชน ร้านค้า และทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง พลัส ซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน สร้างรายได้ และเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ สร้างเงินหมุนเวียนไทยในระบบเศรษฐกิจในช่วงปลายปี” นายสิริพงศ์ ระบุ