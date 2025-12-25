รัฐบาล เผย โอนเงินให้ร้านผ่านหลักเกณฑ์ฯพัฒนาความรู้ทักษะ ที่ร่วมคนละครึ่งพลัสแล้ว 95,059 ราย

โฆษกรัฐบาล เผย โอนเงินให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์ฯ พัฒนาความรู้ทักษะ หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้ว 95,059 ราย หากโอนไม่สำเร็จโอนอีก 2 ครั้ง
วันนี้ (25ธ.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการโอนเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส (โครงการฯ) และมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐเรียบร้อยแล้วในวันนี้ (25 ธันวาคม 2568) ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของร้านค้าที่ผูกกับแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า จากการประมวลผลข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 97,086 ราย พบว่า มีผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 95,059 ราย โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนที่แตกต่างกัน และมีผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดตามสิทธิจำนวน 2,000 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,970 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 36 ของผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด รวมเป็นเงินที่รัฐสนับสนุนตามโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 117.47 ล้านบาท อย่างไรก็ดี มีผู้ประกอบการร้านค้า 2,027 ราย ที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุน เนื่องจากไม่มีรายการยอดขายจากโครงการคนละครึ่ง พลัส ในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด
นายสิริพงศ์ ยกตัวอย่างการคำนวณเงินสนับสนุนจากรัฐ คำนวณได้จากร้อยละ 20 ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่งพลัส เฉพาะในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่าย นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เช่น ร้านค้าที่มียอดขายส่วนที่รัฐร่วมจ่ายสะสม 9,000 บาท จะได้รับเงินสนับสนุนร้อยละ 20 เป็นเงินรวม 1,800 บาท ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติยอดขายย้อนหลังได้ด้วยตนเองผ่านเมนู “สรุปยอดขาย” ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
สำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางโอนเงินให้ไม่สำเร็จในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 รัฐจะมีการติดตามเพื่อโอนเงิน (Retry) ให้อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มกราคม 2569 และในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้ประกอบการร้านค้าไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการฯ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ดังนี้
1. เว็บไซต์โครงการฯ: ติดตามรายละเอียดโครงการฯ และข้อมูลข่าวสารได้ทาง www. คนละครึ่งพลัส .com
2. สอบถามข้อมูลโครงการฯ: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08–5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108, 08-5842-7109 ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ธนาคารออมสิน : สอบถามข้อมูลหลักสูตรของธนาคารออมสิน โทร. 1115 กด 7 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ : สอบถามข้อมูลหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงการพาณิชย์ โทร. 1570 ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์