คลังเผย ปชช.ใช้สิทธิ "คนละครึ่ง พลัส" เต็มจำนวนแล้วกว่า 2.4 ล้านราย ภายใน 1 เดือน

กระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่ง พลัส ครบรอบ 1 เดือน หลังจากเปิดโครงการเป็นวันแรก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ว่า จากข้อมูลวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิการใช้จ่ายครบเต็มจำนวนแล้ว (2,000 บาท หรือ 2,400 บาท) 2,471,711 ราย ขณะที่มีร้านค้าผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 985,545 ร้านค้า โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมการ Upskill Reskill สำเร็จ 82,878 ราย
ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" มียอดรวมทั้งสิ้น 61,911 ล้านบาท โดยแยกเป็น การใช้จ่ายในร้านค้าปกติ 59,982 ล้านบาท และร้านค้าผ่าน Food Delivery Platform อีก 1,928 ล้านบาท ส่วนยอดการใช้จ่ายรวม 61,911 ล้านบาทนั้น เป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 31,409 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่าย 30,502 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี ประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการนี้ สามารถใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 29 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568
