"ขิง ชุติกาญจน์" ป้อง "ไอซ์ รักชนก" เรียกร้องการเมืองสะอาด หยุดดิสเครดิตผู้หญิง

"ขิง ชุติกาญจน์" ป้อง "ไอซ์ รักชนก" เรียกร้องสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางการเมือง ทำการเมืองสะอาด ไม่ดิสเครดิตผู้หญิง
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร รองโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณี "ไอซ์-รักชนก ศรีนอก" สส.กทม. พรรคประชาชน ถูกนักวิชาการระดับอาจารย์วิพากษ์วิจารณ์โดยพาดพิงถึงครอบครัวที่ภายหลัง รักชนกออกมายืนยันว่าบางส่วนไม่เป็นความจริง โดยชี้ว่าเป็นการกระทำที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่น่าเคารพอย่างยิ่ง
นางสาวชุติกาญจน์ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวมีเจตนาเพื่อดิสเครดิตด้วยการด้อยค่าผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ "อารยชน" ไม่พึงกระทำ โดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะเป็นถึงอาจารย์ มีต้นทุนทางสังคมที่ดี ครอบครัวสมบูรณ์ และการศึกษาสูง ควรตระหนักว่าการพยายามดึงคนอื่นให้ต่ำลงไม่ได้ทำให้ตนเองสูงส่งขึ้น แต่กลับทำให้ผู้ถูกกระทำดูโดดเด่นและมีวุฒิภาวะมากกว่า
"คนเราเลือกเกิดไม่ได้ เลือกอาชีพพ่อแม่หรือฐานะไม่ได้ แต่สิ่งที่เราเลือกได้คือการกระทำและคำพูด ว่าจะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร จะพูดจาทิ่มแทงความรู้สึกคนอื่นหรือไม่ ต่อให้คุณเติบโตมาในครอบครัวที่พร้อม แต่การกระทำของคุณคือพยายามดึงคนอื่นต่ำลง มันไม่ได้ทำให้ตัวคุณสูงขึ้นเลย" รองโฆษกพรรคประชาชน ระบุ
ทั้งนี้ นางสาวชุติกาญจน์ ทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องให้สร้างบรรทัดฐานใหม่ทางการเมือง โดยย้ำว่าจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีคือ "การเมืองที่สะอาด" ที่แข่งขันกันด้วยนโยบาย ข้อมูล และเจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่ใช่การมุ่งทำลายความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการสกปรกเช่นนี้