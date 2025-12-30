“พัชรินทร์” ยกเครดิต “อนุทิน-สส.ภท.” ช่วยทำคลอด ฉีดวัคซีนป้องอาชญากรรมทางเพศ ของขวัญส่งท้ายปี

ผู้สมัครสส.กทม. ภูมิใจไทย ยกเครดิต “อนุทิน-สส.ภท.” ช่วยทำคลอด ฉีดวัคซีนป้องอาชญากรรมทางเพศ นับเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้ประชาชน ทุกคนทุกเพศทุกวัย
วันนี้ (30 ธันวาคม 2568) ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต2 พรรคภูมิใจไทย ในฐานะผู้ผลักดันแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับการกระทำชำเรา และคุกคามทางเพศขอบคุณสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เห็นชอบร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขนิยาม "กระทำชำเรา" พร้อมเพิ่มบทกำหนดโทษการคุกคามทางเพศ
ดร.พัชรินทร์ ระบุว่า เรื่องนี้ ต้องยกเครดิตให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคภูมิใจไทย ที่ยื่นเสนอแก้กฎหมายฉบับนี้ ในสภาฯ เป็นร่างหลักในการพิจารณา จนบัดนี้กฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้วันนี้ 30 ธันวาคม 2568
“กฎหมายดังกล่าว ถือว่าจะเป็นประโยชน์ กับทุกคนในสังคม ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศ ในทุกรูปแบบ ทั้งต่อหน้า และผ่านทางโซเชียลมีเดีย ให้มีโทษทางอาญา จากเดิมอาจเป็นเพียงลหุโทษ เกี่ยวกับความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งหลายครั้ง การถูกคุกคามทางเพศนั้น จะเป็นที่มาของอาชญากรรมที่หนักขึ้นและอาชญากรรมที่ร้ายแรง เช่น การถูกข่มขืนกระทำชำเรา จนไปถึงการถูกฆาตกรรม ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้ก็จะช่วยยับยั้งมิให้เกิดเหตุที่รุนแรงมากขึ้นได้ด้วยเช่นกัน” ดร.พัชรินทร์ กล่าว
นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าว ยังนิยามใหม่ คำว่า “กระทำชำเรา” ที่มีความครอบคลุมในรูปแบบมากขึ้น ไม่เพียงเฉพาะสุภาพสตรีที่จะตกเป็นเหยื่อเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงกลุ่มเปราะบาง LGBTQ+ ด้วยเช่นกัน
ดร.พัชรินทร์ กล่าว กฎหมายหมายฉบับนี้ นับเป็นกฎหมายฉบับที่ 2 ในการผลักดันงานด้านกฎหมายของตน ต่อจากกฎหมาย “ฉีดไข่ฝ่อ” ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความรุนแรง พ.ศ.2565 ตนรู้สึกดีใจ ที่กฎหมายฉบับนี้ ได้รับการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ในทุกครั้ง ที่มีวาระเข้าสภาฯ ตั้งแต่สมัยที่แล้ว ที่ตนเป็น สส. เพื่อนสมาชิก ก็ให้ความเห็นอย่างกว้างขวาง และเห็นชอบ จนสามารถคลอดเป็นกฎหมายออกมาได้สำเร็จ ยิ่งสะท้อนว่า สภาฯ แห่งนี้ ให้ความสำคัญกับปัญหาทางเพศ เสมือนฉีดวัคซีน ป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเพศ อย่างจริงจัง และจริงใจกับประชาชน นับเป็นของขวัญปีใหม่ 2569 ที่กำลังจะถึงนี้ให้กับประชาชนคนไทย ทุกคนทุกเพศ ทุกวัย