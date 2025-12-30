ครม.อนุมัติร่างกม.กำหนดกลุ่มนิติบุคคลข้ามชาติที่อยู่ในบังคับเสียภาษีเพิ่ม ปรับคำนวณภาษีส่วนเพิ่ม 4 ฉบับ

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. อนุมติหลักการร่างกฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชกำหนดภาษีส่วนเพิ่ม พ.ศ. 2567 เกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มนิติบุคคลข้ามชาติที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีส่วนเพิ่ม และการปรับปรุงรายได้ รายจ่าย และภาษีที่อยู่ในขอบข่ายเพื่อการคำนวณภาษีส่วนเพิ่ม 4 ฉบับ
วันนี้ (30 ธันวาคม 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนากยรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชกำหนดภาษีส่วนเพิ่ม พ.ศ. 2567 เกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มนิติบุคคลข้ามชาติที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีส่วนเพิ่ม และการปรับปรุงรายได้ รายจ่าย และภาษีที่อยู่ในขอบข่ายเพื่อการคำนวณภาษีส่วนเพิ่ม จำนวน 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาการอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีส่วนเพิ่ม สำหรับกลุ่มนิติบุคคลข้ามชาติที่มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร พ.ศ. ..... พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลและบันทึกวิเคราะห์สรุป จำนวน 1 ฉบับ
2. ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกำหนดนิติบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลในเครือ พ.ศ. .... พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลและบันทึกวิเคราะห์สรุป จำนวน 1 ฉบับ
3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ..) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีส่วนเพิ่ม พ.ศ. 2567 ว่าด้วยการปันส่วนภาษีส่วนเพิ่มคงเหลือที่ประเทศไทยได้รับให้แก่นิติบุคคลในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลและบันทึกวิเคราะห์สรุป จำนวน 1 ฉบับ
4. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีส่วนเพิ่ม พ.ศ. 2567 ว่าด้วยการปรับปรุงรายได้ รายจ่าย และภาษีที่อยู่ในขอบข่ายเพื่อการคำนวณภาษีส่วนเพิ่มพร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลและบันทึกวิเคราะห์สรุป จำนวน 1 ฉบับ
ร่างกฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชกำหนดภาษีส่วนเพิ่ม พ.ศ. 2567 เกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มนิติบุคคลข้ามชาติที่อยู่ในบังคับ ต้องเสียภาษีส่วนเพิ่ม และการปรับปรุงรายได้ รายจ่าย และภาษีที่อยู่ในขอบข่าย เพื่อการคำนวณภาษีส่วนเพิ่ม รวม 4 ฉบับดังกล่าว ไม่เป็นการสร้างความผูกพัน ต่อ ครม. ชุดต่อไปตาม ม.169 (1) ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบฯ หรือภาระการคลังในอนาคตหรือก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ แต่จะทำให้สามารถจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ปีละ 12,000 ล้านบาท
ประโยชน์และผลกระทบ
1) จะทำให้สามารถจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ปีละ 12,000 ล้านบาท
2) กฎหมายว่าด้วยภาษีส่วนเพิ่มของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3) การกัดกร่อนฐานภาษีและการถ่ายโอนกำไรของบริษัทข้ามชาติลดลงอย่างมีนัยสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
4) การแข่งขันทางภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยบนพื้นฐานของความยั่งยืนทางการคลัง