เปิดโปรไฟล์ หนุ่มหน้าใสจากค่ายภูมิใจไทย “นรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์” เบอร์ 13 พญาไท-ดินแดง

กระแสความนิยมของพรรคภูมิใจไทย ดีวันดีคืน จากพรรคขนาดกลางในอดีต ตอนนี้กลายร่างเป็นพรรคขนาดใหญ่ และเป็นพรรคที่น่ากลัวสำหรับคู่แข่ง ประเมินกันว่ารอบนี้จะโกย สส. เข้าสภา 120+พลัส แต่ที่น่าสนใจคือสนามเมืองกรุง เพราะ “ภูมิใจไทย” ยังไม่สามารถเจาะใจคนเมืองหลวงได้สำเร็จ หากมองย้อนไปยังไม่เคยทำคลอด สส. ออกมาได้เลย
ทว่ารอบนี้คอการเมืองบอกมีลุ้น หลายๆ เขต เห็นโปรไฟล์แล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดา เรียกได้ว่า “คุณภาพคับจอ”
ตัวอย่าง เขตพญาไท – ดินแดง ดึงเอา “ครูพรีมมี่” นรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ ย้ายพื้นที่จากเขต บางคอแหลม ยานนาวา ครั้งก่อน มาครั้งนี้ รับเบอร์ 13 เขตดินแดง-พญาไท ถือว่า “ถูกฝาถูกตัว” เพราะ “ครูพรีมมี่” เป็นคนในพื้นที่นี้มาแต่แรก ตั้งต้นคลุกคลีอยู่ที่ รร.อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ซอยสายลม ขยันเดิน ขยันทำพื้นที่ จนชาวบ้านเห็นแค่ข้างหลังยังจำได้
สำหรับ “ครูพรีมมี่” ดูนามสกุลก็พอจะเห็นเส้นทาง เขาเป็นทายาทสายการศึกษา “เปล่งประสิทธิ์-เธียรประสิทธิ์” คว่ำหวอดวงการการศึกษา
เขาจบปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน
และ ปริญญาตรี BBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะทำงาน Quick Win กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อีกทั้งยังควบตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ Elite Exam ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน
ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นที่เชี่ยวชาญ แต่ภาษาจีน ก็เก่งแบบหาตัวจับยาก
เขาจึงอยากใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาพื้นที่เป็นปากเป็นเสียงให้ชาวพญาไท -ดินแดง
เรียกว่ายกนี้ “ภูมิใจไทย” เลือกคนไม่ผิดที่ส่งท้าชิงกับแชมป์เก่าค่ายส้ม “กันตพล ดวงอัมพร” จับตามองได้เลย รับรองมีลุ้น...