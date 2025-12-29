"อนุทิน" ลั่นกลับมาสร้างกำแพงชายแดน ยันตาควายบูรณะได้ สถานการณ์ยังไม่ผิดปกติถึงขั้นเป็นภัยต่อชาติ

“อนุทิน” ประกาศพร้อมกลับมาสร้างกำแพงชายแดน ปกป้องรั้วของชาติ - ยืนยัน ปราสาทตาควายบูรณะได้ บอกสถานการณ์ยังไม่มีอะไรผิดปกติ ถึงขั้นอาจเป็นภัยต่อประเทศ ย้ำเอาทุกตารางนิ้วที่เสียไปกลับมาได้
วันที่ (29 ธันวาคม 2568) ที่วัดเชือกนอก จ.อำนาจเจริญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางลงพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน 350 ว่า ขณะนี้เราได้มีการลงนามในถ้อยแถลงหยุดยิง ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ยังไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ก็อาจจะมีรายงานเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นภัยต่อประเทศ
เมื่อถามว่าการลงพื้นที่วันนี้ได้ให้กำลังใจทหารอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเองรู้สึกเห็นใจทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ และเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต่างก็ซาบซึ้งและขอบคุณทหารทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดน และจากที่ตนเองไปลงพื้นที่นั้นก็เห็นเป็นเหมือนลูกหลาน มีทั้งทหารเกณฑ์ ทหารอาสา และจากที่ตนเองได้มีการพูดคุยด้วยทุกคนขวัญกำลังใจยังดีอยู่ แต่ก็อาจจะคิดถึงบ้านบ้าง ตนก็ได้ให้คำยืนยันไป โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพของพวกเขา เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของเขา ที่ได้ทำหน้าที่รักษาดินแดน รักษาประเทศชาติ เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริ
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นรัฐบาลครั้งหน้าจะพิจารณาในการสร้างรั้วและกำแพงตามแนวชายแดนหรือไม่ นายอนุทิน ย้ำว่า นั่นเป็นนโยบายที่ได้นำเสนออยู่แล้ว เราจะสร้างทั้งกำแพง ทั้งรั้ว โดยกำแพงนั้นคือสิ่งปลูกสร้าง ส่วนรั้วคือความเข้มแข็งของกองทัพไทย ที่จะต้องมีความมั่นคง แข็งแกร่ง ไม้ให้ใครเข้ามาโจมตีหรือคุกคามได้ง่ายๆ
เมื่อถามว่าในฐานะวิศวกรที่ได้ไปดูพื้นที่เนิน 350 มองว่าการสร้างกำแพงตรงนั้นสามารถทำได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราทำไปตามจุด ซึ่งทางกองทัพมาร์คจุดไว้หมดแล้ว และเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างก็ได้มีการจัดสรรโดยกองทัพเองอยู่แล้ว หากตรงไหนไม่พอเขาก็จะมารับการสนับสนุน เพราะเป็นสิ่งที่เป็นฉันทานุมัติแล้วว่าเพื่อความมั่นคงของประเทศ เราควรจะทำในจุดที่จำเป็นต้องทำ
เมื่อถามว่าในการเจรจากับเขมรครั้งนี้มีความมั่นใจขนาดไหน เพราะประชาชนยังวิตกว่าจะมีการหยุดยิงได้จริงหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า เราได้ดินแดนของเราที่ทางกองทัพเขาตั้งใจ มีเจตนารมณ์ ที่จะต้องสถาปนาความมั่นคง สถาปนาอธิปไตยบนดินแดนนั้น เราก็ทำได้หมด
เมื่อถามต่อว่าเรายึดตามที่ยึดได้ล่าสุดใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าใช้คำว่ายึด เพราะนั่นเป็นดินแดนของเรา เรากลับไปสถาปนาอธิปไตยของเราให้เห็นว่าที่นี่เป็นแผ่นดินของประเทศไทย
เมื่อถามว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นปีใหม่หรือเป็นวันไหนของเดือนของปี ถ้าอธิปไตยเราถูกคุกคาม แผ่นดินของเราถูกล่วงละเมิด เราก็ควรจะไปเอาคืนมา ซึ่งตอนนี้ทางกองทัพ ทั้งกองทัพไทย ทัพบก ทักเรือ ทัพอากาศ ตำรวจ อาสาสมัคร ฝ่ายปกครอง เราก็ร่วมกัน ช่วยกัน สนับสนุนกัน เราก็นำแผ่นดินที่เป็นของคนไทยกลับคืนมา
เมื่อถามว่าจากการลงพื้นที่ปราสาทตาควาย หลังจากได้เห็นด้วยตาตัวเองวันนี้ จะสามารถบูรณะได้หรือไม่ เพราะค่อนข้างจะเสียหายพอสมควร นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าไปเปรียบเทียบกัน เรื่องของการรักษาอธิปไตยเรารักษาบูรณภาพแห่งดินแดน เพราะฉะนั้นสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่มีความเสียหายเราก็ค่อยกลับมาบูรณะ ซึ่งตนได้คุยกับ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ก็ยืนยันว่าได้หารือกับกรมศิลปากร และคนที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่าบูรณะได้ แต่สิ่งที่สำคีญตอนนี้คือเราเอาดินแดนทุกตารางนิ้วที่เราคิดว่าเสียไป เอากลับมาได้ครบ