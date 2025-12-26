เพจดังชี้ “คืนหมาหอน” ก่อนหยุดยิง เขมรดิ้นเฮือกสุดท้าย หวังชิงพื้นที่กลับคืนได้บ้าง ขอกำลังใจให้ทหารไทยยันไว้ได้ตลอดแนว

เมื่อเวลา 21.23 น.วันที่ 26 ธ.ค. เพจเฟซบุ๊ก thaiarmedforce.com โพสต์ข้อความว่า ตอนนี้ไทยกับกัมพูชาเหลือแนวปะทะหลักอยู่แค่สองแนวคือ แนวปราสาทพระวิหาร-ห้วยตามาเรีย-ช่องคานม้า และแนวสระแก้วของทั้งสามหมู่บ้านคือบ้านคลองแผง บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว
กัมพูชาเหลือกระสุนและจรวดน้อยลงมาก ดูได้จากจำนวนที่ยิงเข้ามาฝั่งไทย จากยิงตลอดแนวจำนวนมาก เหลือยิงไม่กี่จุด
พอเขารู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องหยุดยิง แปลว่าเขาไม่ต้องกั๊กแล้ว เหลือแค่สองแนว สามารถรวมอำนาจการยิงที่เหลืออยู่มาอยู่ที่สองแนวนี้แล้วยิงรัว ๆ ได้เลย
ยังไม่นับว่ากัมพูชาต้องถอยแทบทุกแนว สามสัปดาห์ที่ผ่านมามีแต่ภาพทหารไทยชักธงชาติไทยขึ้นเหนือดินแดนที่เอากลับมาได้ นี่คือสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ของกัมพูชาซ้ำ ๆ ซึ่งหลังจากนี้มันจะวนเวียนอยู่ในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาและจะแย้งกับคำพูดของรัฐบาลกัมพูชาที่พร่ำบอกว่าไทยยึดดินแดนไม่ได้เลยสักแห่ง ไทยแพ้ทุกแนว และกองทัพกัมพูชากำชัยชนะ
คืนนี้คือคืนหมาหอนของการปะทะ #ชายแดนไทยกัมพูชา รอบที่สองนี้ การเจราจรหยุดยิงต่อให้ตกลงกันได้แล้วแต่ถ้ายังไม่ลงนามก็ถือว่ายังไม่มีผล ทั้งไทยและกัมพูชายังยิงกันได้อยู่ และค่อนข้างชัดเจนว่ากัมพูชาขอลุ้นยึดแค่พื้นที่เดียวเพื่อให้ไปประกาศชัยชนะได้บ้างหลังหยุดยิง
นี่จะเป็นคืนที่ยาวนานและยากลำบากของทหารไทยทั้งกองทัพภาคที่ 2 และกองทัพภาคที่ 1 และเผลอ ๆ จะไม่ใช่แค่สองแนวด้วยถ้าเขาบ้าเลือดขึ้นมาจริง ๆ อาจจะยิงแนวอื่นเพื่อก่อเรื่องให้มากที่สุด และเผื่อลุ้นว่าจะเอาคืนได้สักแห่งเพื่อชักธงโชว์ประชาชนของเขา การที่เราสูญเสียทหารถึง 4 นายในวันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันส่งกำลังใจ ตอนนี้เราควบคุมและยึดครองพื้นที่ทั้งสองแนว ขอให้เรายันให้อยู่ เพราะสุดท้ายแล้วตอนหยุดยิงสิ่งที่เขาจะสนใจก็คือใครอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้น ดังนั้นเราควรจะไปอยู่บนแผ่นดินไทยให้ได้มากที่สุด
ขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกคนผ่านคืนนี้ไปให้ได้ เพื่อรักษาแผ่นดินของเราเอาไว้ครับ