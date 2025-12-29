"มาร์ค" เปิดกรอบนโยบาย “ไทยหายจน ด้วยคนทำเป็น” ชู 4 เสาหลัก 27 นโยบาย สอนก่อนพูดแล้วทำต้องคิดก่อน

หน.ปชป. เปิดกรอบนโยบาย “ไทยหายจน ด้วยคนทำเป็น” ชู 4 เสาหลัก 27 นโยบาย แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ปลดล็อกความจน–เหลื่อมล้ำ ตั้งเป้าดันศก.ไทยฟื้น เพิ่ม GDP เฉลี่ย 5% ใน 4 ปี ยกระดับรายได้ ลดค่าครองชีพ สร้างหลักประกันชีวิตทุกช่วงวัย แขวะก่อนพูดแล้วทำต้องคิดก่อน และต้องทำได้จริง และต้องใช้ทีมแก่ประสบการณ์ ที่“ทำเป็น” ด้วย
วันนี้ (29 ธ.ค. 68) เมื่อเวลา 10.30 น. พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 พร้อมด้วย นาย กรณ์ จาติกวณิช และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนที่2 และ3 ตามลำดับ เปิดตัวกรอบนโยบาย “ไทยหายจน ด้วยคนทำเป็น” ชูนโยบายแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ภายใต้ 4 เสาหลัก 27 นโยบาย มุ่งปลดล็อกความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาปากท้องที่ประชาชนต้อง “ทน” สะสมมานาน ตั้งเป้าขับเคลื่อนประเทศให้พ้นจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) เฉลี่ย 5% ภายใน 4 ปี
นโยบายเสาที่ 1 “หายจนรายได้” เน้นยกระดับรายได้เกษตรกรและแรงงาน ด้วยการประกันรายได้พืชผลสำคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควบคู่กลไก “รัฐช่วยจ่ายส่วนต่าง” ให้แรงงานตามค่าครองชีพรายจังหวัด ลดค่าไฟโดยไม่ใช้งบภาษี สนับสนุนพลังงานสะอาด ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานอาเซียน เพิ่มรายได้รัฐจากค่าผ่านทางสายส่งไฟฟ้า รวมถึงมาตรการลดภาษีเงินได้ 40,000 บาทแรก และกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้า–รถเมล์สูงสุด 30 บาทต่อเที่ยว
เสาที่ 2 “หายจนใจ” มุ่งเสริมหลักประกันชีวิตทุกช่วงวัย ตั้งแต่เงินอุดหนุนแม่และเด็กเดือนละ 5,000 บาทในปีแรก การออมให้เด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด เบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้า 1,000 บาทต่อเดือน โครงการปรับปรุงบ้านผู้สูงวัย บ้านละ 50,000 บาท การแปลงบ้านเป็นเงินเลี้ยงชีพอยู่ได้ตลอดชีวิต การเร่งรัดบริการทำฟันผู้สูงอายุ และการเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็นสองเท่า
เสาที่ 3 “หายจนปัญญา” ปรับระบบการศึกษาเป็นแบบยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้เอง ผ่านธนาคารหน่วยกิตและแพลตฟอร์มดิจิทัล สนับสนุนคูปองการศึกษา 3,000 บาทต่อปี แก้ปัญหาค่าใช้จ่ายแฝงในโรงเรียนขนาดเล็ก จัดหางานเพื่อชำระหนี้ กยศ. และยกระดับทักษะภาษา–ดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์ม Learn to Earn และ National Digital Learning Platform
เสาที่ 4 “หายจนตรอก” เน้นปฏิรูประบบรัฐด้วยดิจิทัล One-ID และ Citizen Wallet เปิดข้อมูลรัฐ (Open Data) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วย AI ให้โอกาสสินค้าไทยและ SMEs ตัดกฎหมายล้าสมัยด้วย Super Act ยกระดับการรับมือภัยพิบัติ ระบบเตือนภัยเดียวถึงหลายหน่วย เร่งแก้ปัญหา PM 2.5 ปราบยาเสพติดครบวงจร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มอเตอร์เวย์สี่ทิศ รถไฟความเร็วสูง เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค
สำหรับนโยบาย 27 ข้อที่จะนำไปสู้การทำให้ “ไทยหายจน ด้วยคนทำเป็น” ประกอบด้วย
1. ประกันรายได้จ่ายทันที
2. ประกันรายได้ แรงงาน
3. ลดค่าไฟ ไม่ใช้เงินภาษี
4. ประเทศไทย ศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย
5. พัฒนาตำรา ปลูกป่าได้เงินเดือน
6. เงินได้ 40,000 บาทแรกไม่เสียภาษี
7. รถไฟฟ้า+รถเมล์ จ่ายสูงสุด 30 บาท
8. สลากออมทรัพย์รายจังหวัด “โชคดี ทั่วกัน”
9. โอบอุ้มคุณแม่ ดูแลลูกน้อย
10.เบี้ยคนชราถ้วนหน้า 1000
11. 50,000 บาท บ้านผู้สูงวัยปลอดภัย
12. แปลงบ้านผู้สูงวัย เป็นเงินเลี้ยงชีพ อยู่ฟรีตลอดชีวิต
13. ทำฟันผู้วัย Fasttrack
14. เบี้ยคนพิการ x2
15. บุพเฟต์การศึกษา เรียนสิ่งที่อยากเรียน
16. เรียนฟรี ต้องฟรีจริง
17. หางานให้ ใช้หนี้ กยศ.
18. English for All / แพลตฟอร์ม Learn to Earn NDLP
19. ราชการในมือถือ digital government
20. Open Data ข้อมูลภาครัฐ/แสกมเมอร์
21. จัดซื้อจัดจ้างให้โอกาส SMEs ไทย Made in Thailand First
22. ตัดตอนทุนผูกขาด สลายด้วย Super Act
23. บทเรียนชาติใหม่ ประเทศไทยพร้อมเผชิญกับพิบัติ
24. แก้ปัญหา PM 2.5 เร่งกฎหมาย 3 ฉบับ เฝ้าระวังเข้มงวด ใช้มาตรการจูงใจ และลงโทษ
25. บำบัด ปราบ ป้องกัน ยาเสพติด
26. ทหารอาสา 4 ปี เรียนฟรีอนุปริญญาขึ้นไป ปลดประจำการมีงานให้
27. มอเตอร์เวย์ ลิฟต์ / รถไฟความเร็วสูง เชื่อมไทยเชื่อมโลก
นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า กรอบนโยบายดังกล่าวจะขับเคลื่อนโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ โดยย้ำแนวคิด “พูดแล้วต้องทำได้จริง” เพื่อพาประเทศไทยหลุดพ้นจากภาวะ “ทนหายใจ” สู่ “ไทยหายจน” อย่างยั่งยืน
“วันนี้มีคนพูดนโยบายเยอะแยะ บางคนสัมผัสว่าไม่ใช่แค่พูดนะพูดแต่พูดแล้วทำมันไม่พอหรอกครับเพราะต้องคิดก่อนพูด และพูดแล้วต้องทำเป็นน่ะ พวกเราทำเป็นครับ” นายอภิสิทธิ์กล่าวทิ้งท้าย