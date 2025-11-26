Money Expo 2025 Bangkok Year-End เงินสะพัดกว่า6.3พันล.

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 8 Money Expo 2025 Bangkok Year-End ที่ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2568 โปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีหนุนยอดธุรกรรมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์กว่า 6,300 ล้านบาท ประชาชนฝากเงินรับดอกเบี้ยพิเศษ/ซื้อสลากออมทรัพย์ลุ้นรางวัล ยอดพุ่งอันดับ 1 กว่า 2,460 ล้านบาท ซื้อประกันชีวิต/สุขภาพกว่า 1,370 ล้านบาท กู้สินเชื่อบ้านกว่า 1,160 ล้านบาท กู้สินเชื่อ SME กว่า 590 ล้านบาท ลงทุนประหยัดภาษีในกองทุนกว่า 520 ล้านบาท
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 8 Money Expo 2025 Bangkok Year-End ที่ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2568 ภายใต้แนวคิด “Resilient Wealth” ประสบความสำเร็จอีกครั้ง โดยการจัดงาน 4 วัน มียอดธุรกรรมการเงินการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม MoneyExpoOnline รวมกว่า 6,300 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการภายในงานกว่า 10,000 ราย
นางสาวภาคนีกล่าวว่า ปีนี้ เงินฝากและสลากออมทรัพย์ มียอดธุรกรรมสูงเป็นอันดับ 1 กว่า 2,460 ล้านบาท โดยมีประชาชนมาจองสิทธิ์รับโปรโมชั่นเงินฝากในงานที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษ โดยธนาคารออมสิน นำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 99 วัน อัตราดอกเบี้ย Step up สูงสุด 25% (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.23% ต่อปี) ซึ่งเปิดให้จองสิทธิ์เฉพาะในงานเท่านั้น ทำให้มีประชาชนมาเข้าคิวเพื่อจองสิทธิ์กันตั้งแต่เช้าตลอดทั้ง 4 วัน ด้าน ธนาคารกรุงไทย เสนอเงินฝากปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX ดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี เลือกระยะเวลาฝากได้ 24 เดือน 36 เดือน หรือ 48 เดือน และ Krungthai NEXT Savings รับดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีประชาชนมาจองสิทธิ์ซื้อสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุดนาคราช 2 อายุสลาก 3 ปี รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.34% ต่อปี เมื่อลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ออกรางวัลทุกเดือนรวม 36 ครั้ง และชุดพิมานมาศ ปี 2568 อายุสลาก 2 ปี รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.3168% ต่อปี เมื่อลงทุนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ออกรางวัลทุกเดือนรวม 24 ครั้ง โดยสลากทั้ง 2 ชุดจะได้ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท พร้อมรับโปรโมชั่นของชำร่วยพิเศษในงาน ส่วนสลากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท
ยอดธุรกรรมที่สูงเป็นอันดับ 2 คือ ประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ/แบงก์แอสชัวรันส์ รวมทุนประกันกว่า 1,370 ล้านบาท แบบประกันชีวิตยอดฮิต คือ แบบประกันสะสมทรัพย์ จ่ายเบี้ยประกันระยะสั้น 3-5 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปีขึ้นไป รับเงินคืนสูงทุกปี และประกันบำนาญ รับเงินคืนเมื่ออายุ 55-60 ปี ไปจนถึงอายุ 85 ปี พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีรวมสูงสุด 300,000 บาท
บมจ.ไทยประกันชีวิต เสนอแผนประกันหลักเพื่อลดหย่อนภาษี มันนี่ เซฟวิ่ง 15/5 รับเงินคืนปีละ 4% และ มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 18/4 รับเงินคืนปีละ 2-10% รวมทั้งแผนทรัพย์บำนาญ G 85/60 รับเงินบำนาญ 15% ตั้งแต่อายุ 60 ถึง 85 ปี, บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต แบบประกันสะสมทรัพย์ เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 (Global) รับเงินคืน 5% ทุก 2 ปี และเฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี55, ดี60, ดี65 เลือกรับบำนาญ 12-24% ที่อายุ 55,60,65 ปี, บมจ.แรทบิท ประกันชีวิต แบบประกันสะสมทรัพย์ ใจใจ 25/9 รับเงินคืนปีละ 2% และบำนาญมั่งมี 8565 รับบำนาญสูงสุด 21 ครั้ง (ตั้งแต่อายุครบ 65-85 ปี)
บมจ.ทิพยประกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ 10/5 รับเงินคืนปีที่ 1-5 ปีละ 20% และประกันบำนาญ Smart Pension 90/2 รับบำนาญปีละ 15%, บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แบบประกันบำนาญ รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ปี 60 ปี 65 ปี 70 ปี ที่ 15% และประกันสุขภาพ iShild คุ้มครอง 70 โรคร้ายแรง,บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต (SE Life) ประกันสะสมทรัพย์คุ้มสุขเต็มสิบ 10/5 รับเงินคืน 5% ทุกปี และประกันสะสมทรัพย์ 89/9 รับเงินคืน 15% ตั้งแต่อายุ 61-88 ปี
บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต แบบประกันเอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 25/15 รับเงินคืนปีละ 1%,บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต เสนอ 2 แบบประกันที่ชำระเบี้ยประกัน เพียง 1 ปี แม็กซ์ ไฟว์ วัน 5/1 เอ็กซ์ตร้า พลัส คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 5 ปี รับเงินคืนปีละ 2.55% และแม็กซ์ เท็น วัน 10/1 เอ็กซ์ตร้า คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 10 ปี รับเงินคืนปีละ 2.5%, บมจ.ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) ประกันสะสมทรัพย์ ซัมซุง 888 รับเงินคืนปีละ 8% และซัมซุงบำนาญ 85/60 รับเงินบำนาญ 12% ต่อปีเมื่ออายุครบ 60 ปีถึงอายุ 85 ปี
ด้านประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย เสนอประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 และประกันอัคคีภัย ทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์ ให้ส่วนลดเบี้ยประกันสุงสุด 23% และผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% ถึง 10 เดือน, บมจ.มิตรแท้ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จ่ายเบี้ยตั้งแต่ 9,200 บาท ถึง 26,900 บาท ภายในงานรับส่วนลดเบี้ยสูงสุด 30%
สำหรับผู้ซื้อประกันในงาน ยังได้รับของสมนาคุณตามเงื่อนไข เช่น ทองคำแท่ง, iPhone16 Pro max, iPhone17 Pro 256 GB, Samsung Galaxy S25, iPad WiFi 128 GB, กระเป๋าเดินทาง, Gift Card มูลค่า 40,000 บาท พร้อมโปรโมชั่นจ่ายเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต ผ่อน 0% สูงสุด 3-6 เดือน
ด้าน สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้าน ยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน โดยเป็นธุรกรรมที่มีผู้สมัครใช้บริการสูงเป็นอันดับ 3 รวมวงเงินกว่า 1,160 ล้านบาท ภายในงานมีสินเชื่อบ้านครบวงจรทั้ง สินเชื่อบ้านใหม่/บ้านมือสอง สินเชื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน และสินเชื่อบ้านแลกเงิน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50%, ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ Refinance อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก เริ่มต้น 2.70% ต่อปี, ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.29% ต่อปี คงที่ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 100% ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี และสินเชื่อบ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.49% ต่อปี คงที่ 6 เดือนแรก ผ่อนนาน 30 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท, ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 3.50% นาน 3 ปี ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน, ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 4.35-5.46% ต่อปี
อันดับ 4 สินเชื่อเอสเอ็มอี รวมวงเงินกู้กว่า 590 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ยื่นขอกู้พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษในงาน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือน ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน, ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก-สินเชื่อ SME-สินเชื่อ SME วงเงินสูง x3 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก, ธนาคารออมสิน สินเชื่อ GSB D-VERs สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ภาคการผลิต บริการ การพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท
ส่วนการลงทุนใน กองทุนรวม ยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมในเทศกาลลดหย่อนภาษีปลายปี ส่งผลให้ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมภายในงานสูงเป็นอันดับ 5 มูลค่ากว่า 520 ล้านบาท พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ มากมาย
ภายในงานได้จัดเวทีสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการวางแผนการเงินตลอด 4 วันเต็ม นอกจากนี้ ยังมีทีมที่ปรึกษาจากสมาคมนักวางแผนการเงิน มาให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการเงินการลงทุน การวางแผนภาษี แบบเอ็กซ์คลูซีพเฉพาะตัวภายในงานอีกด้วย