ธ.ก.ส. คว้ารางวัล “สุดยอดธนาคารแห่งปี 2568” Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16
นายไพศาล หงษ์ทอง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้แทนธนาคารเข้า
รับรางวัล Bank of the Year : สุดยอดธนาคารแห่งปี 2568 จากเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย ในงาน “Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16” ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงภารกิจ ธ.ก.ส. ที่เป็นมากกว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้สร้างและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สามารถเชื่อมโยงการสนับสนุนทางการเงินควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร การเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
รวมทั้งยังได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งด้านความมั่นคงทางการเงินและผลกระทบทางสังคมที่วัดผลได้ ภายใต้นโยบายแกนกลางการเกษตร (Essence of Agriculture) ที่ขับเคลื่อนใน 4 มิติ คือ 1. Funding สนับสนุนเงินทุนที่พอเพียงและตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. Knowledge and Marketing สร้างองค์ความรู้ในการผลิตและช่องทางการตลาด 3.Technology การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต และ 4. Added Value สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่การสร้างความมั่นคงในการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก BCG โดยสนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit เช่น โครงการจัดเก็บคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ในโครงการธนาคารต้นไม้ โครงการใช้ต้นยางพาราเป็นหลักประกันการกู้เงินและสนับสนุนให้มีการจัดเก็บคาร์บอน โครงการข้าวลดโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าว โครงการปลอดการเผาเพื่อลด PM 2.5 เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์นโยบายของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ซึ่งเป็นกระแสสำคัญของโลก โดยมีนายวิทัย รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล
นอกจากนี้ภายในงาน ธ.ก.ส. ยังได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาให้บริการประชาชนมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝากแก้วมรกต
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ขุนแผนมรกต สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน ชุดขวัญถุง
และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. และโปรโมชันสุดพิเศษในการรับสิทธิ์ลุ้นจุ่ม Art Toy AGRI ANIMAL เหล่าบรรดาสัตว์ในภาคการเกษตรสุดคิวท์ที่น่ารักชวนให้สะสม รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการเงิน โชว์รูมสินค้าแกลมเกษตรสุดพรีเมียมจากเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. กว่า 70 รายการ โชว์รูมกระปุก ธ.ก.ส. แห่งความทรงจำโดยรวมกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่หาดูได้ยากมาให้ประชาชนได้ถ่ายรูป เป็นที่ระลึกในงาน ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพ