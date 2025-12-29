นายกฯ เผย “สีหศักดิ์-หวัง อี้” คุยด้วยดี จ่อถกจีนช่วย 20 ล.หยวน ชี้ให้กลับบ้าน คงเฝ้าระวัง สัมพันธ์เขมรต้องใช้เวลา

"อนุทิน" เผย “สีหศักดิ์” คุย “หวัง อี้” เป็นไปด้วยดี รอบินกลับไทยเย็นนี้ ก่อนหารือประเด็นจีนช่วยเหลือ 20 ล้านหยวน ย้ำ แม้ให้คนชายแดนกลับบ้าน แต่ยังเฝ้าระวังอยู่ ชี้ ปมสัมพันธ์เขมร ต้องใช้เวลา ตอนนี้เอาเรื่องหยุดยิงก่อน
วันนี้ (29ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอำนาจเจริญ ถึงกรณีครบกำหนดข้อตกลงกับกัมพูชาในการหยุดยิง 72 ชั่วโมงว่า ในวันที่ 30 ธ.ค.ไม่ใช่หรือ เพราะวันที่ 27 ธ.ค.คือวันที่เริ่มข้อตกลงหยุดยิง
ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่าสถานการณ์เรียบร้อยดีใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า โดยทั่วไปเรียบร้อยดี ตนได้รับรายงานจากฝ่ายความมั่นคงและกองทัพ เมื่อถามถึงกรณีมีโดรนจำนวนมากบินในหลายจังหวัดชายแดนเมื่อคืนที่ผ่านมา นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่มีรายงาน
เมื่อถามว่า อยากขอให้สร้างความมั่นใจกับประชาชน เพราะประชาชนในหลายพื้นที่ไม่มั่นใจว่า 72 ชั่วโมงจะมีการหยุดยิงจริงตามที่ตกลง นายอนุทิน กล่าวว่า เรามีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าไม่เฝ้าระวัง เพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างหยุดยิง และระงับลดระดับความรุนแรงลงไป เพื่อนำไปสู่การหยุดยิงซึ่งกันและกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการป้องกัน หรือการเตรียมพร้อมใดๆ
เมื่อถามถึงกรณีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เดินทางไปพบนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ที่นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน นายอนุทิน กล่าวว่า ไปตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.แล้ว โดยได้รับรายงานจากนายสีหศักดิ์แล้วว่าการพูดคุยเป็นไปด้วยดี เมื่อสักครู่เพิ่งวางหูจากนายสีหศักดิ์ ซึ่งวันนี้ (29 ธ.ค.) จะเริ่มการพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายสีหศักดิ์ได้บอกหรือไม่ว่าแนวทางการพูดคุยเป็นอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ที่ไปบอกว่าทางจีนจะให้เงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาในเรื่องความเสียหายจากสงคราม 20 ล้านหยวน Offer (ข้อเสนอ) นี้ไทยก็ได้ จีนแจ้งมา ส่วนเราจะพิจารณาอย่างไรก็ต้องให้นายสีหศักดิ์กลับมา ที่ในโซเซียลไปบอกว่าไหนบอกจีนเป็นกลาง ทำไมไปดูแลประเทศกัมพูชา ไม่ดูแลประเทศไทย ตนถึงบอกว่าต้องฟังข่าวจากทางราชการเป็นหลัก เพราะตอนนี้มันมีข่าววิเคราะห์ข่าวอะไรออกมาเต็มไปหมด ต้องขอให้ฟังข่าวจากทางราชการเป็นหลักดีกว่า ทั้งนี้ ย้ำว่าจีนมาให้เงินเรามาแต่ไทยจะอย่างไรก็ต้องรอนายสีหศักดิ์กลับมา ซึ่งจะกลับมาเย็นวันนี้ (29 ธ.ค.) ซึ่งต้องหารืออีกครั้ง
เมื่อถามว่า ในการพูดคุยครั้งนี้ มีเงื่อนไขอะไรหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า หลักการมาแล้ว เงื่อนไขต้องกลับมาหารือมาพูดคุยกันอีกครั้ง คงเป็นเรื่องของการช่วยเหลือความเสียหายของประชาชนในเรื่องของทรัพย์สิน เมื่อถามย้ำว่า ที่นายสีหศักดิ์คุยกับนายหวัง อี้ จะมีการตกลงเงื่อนไขอะไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า ยังไม่ทราบ เดี๋ยวรอเขาคุยกันให้เรียบร้อยก่อน ตนรับรายงานมา ไม่ได้เป็นคนไปเจรจา ต้องรอนายสีหศักดิ์กลับมาพูดคุยกันอีกที
เมื่อถามว่า ส่วนใหญ่ที่คุยกับนายหวัง อี้ เป็นเรื่องของการหยุดยิงใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อในเรื่องแนวทางที่ต้องปฏิบัติต่อไป ตอนนี้เราเหลืออยู่ระดับทูตและระดับเจ้าหน้าที่ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เราเหมือนแค่ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าสถานทูตไว้แค่นั้นเอง แต่จะทำอย่างไรต่อไปคงต้องค่อยๆ ขยับ เรื่องการดำเนินการด้านความสัมพันธ์อย่างไร ตรงนี้ยังต้องใช้เวลา ยังมีขั้นตอนอยู่ ตอนนี้เราเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นใจว่าการหยุดยิง 72 ชั่วโมง มันก็จะผ่านไปทีละเฟส
ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องการกลับบ้านของประชาชนตามแนวชายแดน ตอนนี้สามารถกลับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ทยอยกลับ ในส่วนที่ทางการเห็นว่าปลอดภัยเริ่มทยอยกลับแล้ว อย่างที่ จ.บุรีรัมย์ เกือบ 2 หมื่นคน เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ได้รับรายงานว่า ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 2 พันกว่าคน เราต้องช่วยกันให้กำลังใจว่าขอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถามว่า ประชาชนบอกว่าอยากกลับบ้านแบบถาวร นายกฯ กล่าวว่า เราก็เน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน