“อนุทิน” โวเบอร์ 37 เด็ดที่หนู เน้นนโยบาย-ผลงาน จ่อไปบุรีรัมย์ดู ปชช.กลับบ้าน เจอปาขวดน้ำป่วน

นายกฯ บอกได้เลข 37 เด็ดที่หนู ไม่มีปัญหา เน้นนโยบาย-ผลงาน เผย บ่ายนี้ลุยลงพื้นที่บุรีรัมย์ ดูประชาชนกลับบ้าน ขวดน้ำปริศนาปลิวข้ามหัว ขณะเดินขึ้นรถ
วันนี้ (28 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการจับสลากเบอร์บัญชีปาร์ตีลิสต์ ของพรรคภูมิใจไทย ที่ได้เบอร์ 37 นายอนุทิน ระบุว่า ถ้าได้เลขตัวเดียวก็ดี สื่อสารง่ายแต่ก็ไม่เป็นไร เน้นที่นโยบาย
เมื่อถามว่า พรรคใหญ่ก็ได้เบอร์ 2 หลักกันเยอะ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ไล่ๆ กันมา
ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้เบอร์ 37 มีเลข 7 เด็ดตรงไหน นายอนุทิน ตอบว่า เด็ดตรงหนู
เมื่อถามว่า หลังจากนี้ วางแผนลงพื้นที่หาเสียงอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า หาเสียงด้วยนโยบาย ด้วยความมั่นใจ รวมถึงผลงาน เลข 37 ถือว่าเป็นเบอร์พรรค แต่ผู้สมัครแต่ละคน ก็จะมีเลขเป็นของตัวเองแต่จากการตรวจสอบผู้สมัครพรรคภูมิใจจะได้เลขตัวเดียว ส่วนใหญ่ก็เป็นเบอร์เดียวอยู่ ดังนั้น สามารถบอกประชาชนได้ ถ้าเป็นภูมิใจไทยเน้นที่เบอร์ 37 ไม่น่ามีปัญหา
เมื่อถามอีกว่า ในการเดินสายหาเสียงอย่างไร จะไปพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่แรก นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องลงพื้นที่ ซึ่งช่วงบ่ายนี้จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ไปดูพี่น้องที่อพยพ ทยอยเดินทางกลับบ้าน
เมื่อถามว่า จะสามารถกลับบ้านได้ 100% แล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า น่าจะโอเคแล้ว
เมื่อถามว่า หลังจากประชาชนเดินทางกลับบ้าน รัฐบาลจะดูแลอย่างไรในเรื่องขวัญกำลังใจ เพราะต้องห่างบ้านออกมาพักใหญ่ นายอนุทิน กล่าวว่า ในรอบที่แล้ว ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยา ครอบครัวที่ต้องมาอยู่ศูนย์พักพิง ซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีรูปแบบการดำเนินการอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ช่วงการหาเสียงได้มีการกำชับผู้สมัครอย่างไรหรือไม่ ในเรื่องกติกาต่างๆ นายอนุทิน กล่าวว่า ได้ออกระเบียบข้อมูลปฏิบัติ ให้กับผู้สมัคร สส.ทุกคนในพรรคภูมิใจไทยแล้ว
เมื่อถามว่า ดูเหมือนปาร์ตีลิสต์มีคนรุ่นใหม่เข้ามาด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า เบอร์ 1 ก็ใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศระหว่างที่นายอนุทิน ออกจากอาคารสถานที่รับสมัคร มีผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยตะโกนให้กำลังใจ ขณะเดียวกัน มีผู้สนับสนุนของพรรคการเมืองอื่นๆ ตะโกนโห่ไล่ โยนขวดน้ำใส่คณะของนายอนุทิน ก่อนที่นายอนุทินจะรีบเดินออกไปขึ้นรถกลับไปที่ทำการพรรคภูมิใจไทย