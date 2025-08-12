ภท.กั๊กโหวตงบขอดูหน้างาน จี้รัฐแก้ปัญหาเขตปะทะก่อนปชช.อดตาย ชี้น้ำท่วมต้องวางแผนรับหวั่นซ้ำรอยน่าน

โฆษกภท. กั๊กโหวตงบฯขอดูหน้างาน เหตุพิจารณารายมาตรา จี้ รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาชาวบ้านชายแดนเขตปะทะ อย่ารอแค่เอกสาร ก่อนประชาชนจะอดตาย บอกอย่าลืมปัญหาน้ำท่วม ต้องวางแผนรองรับก่อนซ้ำรอยแบบน่าน
วันที่ (12 ส.ค.) ที่พรรคภูมิใจไทย นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานีและโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวถึงผลการประชุมพรรคประจำสัปดาห์ ว่า มีการประชุมวาระที่สำคัญคือ การประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี 69 วาระ 2-3 ที่จะประชุมวันที่ 13-15 ส.ค.นี้ พรรคภูมิใจไทยได้ข้อสรุปว่า ในแต่ละมาตราที่มีการลงมติจะพิจารณาเป็นรายมาตรา ไม่ชี้ชัดว่าจะออกเสียงแบบไหน เราจะพิจารณาเหตุและผลที่กรรมาธิการเสียงข้างมากปรับลดหรือพิจารณาของหน่วยงานต่างๆ
สำหรับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชน 4 จังหวัดอีสานใต้นั้น อยากจะฝากกับคณะรัฐมนตรี ถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การปะทะตามชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จะสงบแล้ว และประชาชนเดินทางกลับบ้าน แต่ความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่า 200,000 คน ที่อพยพในช่วงสอง-สามสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังดำเนินอยู่ สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือมีเพียงมติ ครม. เรื่องการเยียวยาของผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ แต่ประชาชนยังตั้งความหวังว่าเขาจะได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างไร โดยเฉพาะบ้านของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ขณะนี้มีคำถามเกิดขึ้นโดยเฉพาะ สส.ภูมิใจไทย ลงพื้นที่ เราได้รับคำถามมากมายว่าราชการจะมีมาตรการอย่างไร หน่วยงานจะช่วยอย่างไร คำสัมภาษณ์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะให้จังหวัดเร่งทำตามระเบียบให้เร็วที่สุด ถ้าตามระเบียบจะไม่เร็วที่สุด ต้องทำตามระเบียบราชการ ต้องมีจังหวะเวลาในการทำเอกสาร แต่นี่เป็นเหตุพิเศษ
”เราเรียกร้องอย่าปล่อยปะละเลย อย่าเห็นเพียงแค่รายงานบนหน้ากระดาษ แต่ทุกคนขาดรายได้ตลอด 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา กลับไปเจอบ้านที่เสียหาย บางครอบครัวบ้านพังทั้งหลัง ปศุสัตว์บาดเจ็บล้มตาย พวกเขาต้องได้รับคำตอบอย่างรวดเร็ว ซึ่งคำตอบยังค้างคาในใจประชาชนว่าจะได้รับการดูแลแบบไหน อย่างไร ความเดือดร้อนของประชาชนยังดำเนินอยู่และดำเนินต่อไป ไม่อยากให้ ครม. นั่งอ่านแต่กระดาษหรือรอรายงานจากหน่วยงาน ลงพื้นที่แล้วอยากให้รับฟังปัญหาจริงๆ ที่เกิดขึ้น เวลานี้ไม่ใช่เวลาตอบคำถามเชิงยอกย้อน“
นางสาวแนน บุณย์ธิดา เผยอีกว่า นี่จะเป็นบทเรียนที่สำคัญของรัฐบาล เพราะช่วงนี้อยู่ในฤดูฝน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโซนอีสานใต้ใกล้เคียงกับภัยน้ำท่วม อย่างน้ำท่วมจังหวัดน่านสูงสุดในรอบ 100 ปี แต่ฤดูฝนยังเหลือระยะเวลาอีกสองเดือน รัฐบาลต้องมีการเตรียมพร้อม จะให้ประชาชนน้ำขึ้นอพยพเหมือนเดิมไม่ได้ จะต้องมีมาตรการมากกว่านี้ สองอาทิตย์ที่ผ่านมาประชาชนอยู่ได้ด้วยการบริจาค
เมื่อถามว่า จะโหวตการพิจารณางบประมาณประจำปี 69 วาระ 3 อย่างไร นางสาวแนน บุณย์ธิดา เผยว่า เราจะพิจารณาเป็นรายมาตรา ส่วนวาระ 3 จะคุยกันอีกครั้งในวันที่ 15 ส.ค. ต้องดูว่าพิจารณาทุกมาตราในวาระ 2 เป็นอย่างไร