“อนุทิน” ควง “ไชยชนก” เบอร์ 1-2 ภท. นำทีมผู้สมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ลงสมัครเลือกตั้ง

“อนุทิน” พร้อม “ไชยชนก” เบอร์ 1-2 ภท. นำทีมผู้สมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคภูมิใจไทย ลงสมัครเลือกตั้ง “วราวุธ-สันติ-ซาบีดา-ชลัฐ-เอกนัฏ” อันดับรองลงมา
วันนี้ (28 ธ.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย นำผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อจับสลากหมายเลข
โดยมีผู้ร่วมคณะประกอบด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์, นายชลัฐ รัชกิจประการ, นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล, นายร่มธรรม ขำนุรักษ์, นายศุภชัย ใจสมุทร, นายนิกร จำนง, นายสันติ พร้อมพัฒน์, และนายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นต้น
ภายหลังจากกการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ปรากฏว่า ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 37
โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
2. นายไชยชนก ชิดชอบ
3. นายวราวุธ ศิลปอาชา
4. นายสันติ พร้อมพัฒน์
5. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ
6. นายชลัฐ รัชกิจประการ
7. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
8. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
9. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
10. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล
11. นางนันทนา สงฆ์ประชา
12. นายร่มธรรม ขำนุรักษ์
13. นายกฤษฎา หลีนวรัตน์
14. นางสาวศศิธร กิตติธรกุล
15. นายศุภชัย ใจสมุทร
16. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
17. นายเกรียงยศ สุดลาภา
18. นายธนกร วังบุญคงชนะ
19. นางสาวรินทร์ลิตา อดิษะ
20. นายนิกร จำนง
21. นายปิติ ปิตุเตชะ
22. นายพิบูลย์ รัชกิจประการ
23. นายพงศกร อรรณนพพร
24. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
25. นางพูนสุข โพธิ์สุ
26. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
27. นายยุทธพล อังกินันทน์
28. นายอนุชา บูรพชัยศรี
29. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์
30. นายปารเมศ โพธารากุล
31. นายอารี ไกรนรา
32. นายพีรพร สุวรรณฉวี
33. นายพินิจ จันทรสุรินทร์
34. นายกนก วงษ์ตระหง่าน
35. นายเอกภพ เพียรวิเศษ
36. นายสวาป เผ่าประทาน
37. นางสาวสัตตบุษย์ บุญเรือง
38. นายธนกฤต ชาติอนุลักษณ์
39. นางสาววีราภรณ์ เกียรติชัยพัฒน
40. นายมงคลพัฒน์ สรรณ์ไตรภพ
41. นายอรุณ พรหมคุณ
42. นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์
43. นางสาวสุวณา ปิยะพิสุทธิ
44. นายสรวิศ ธานีโต
45. นพ.มารุต มัสยวาณิช
46. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
47. นายพนม จันทร์ศรีทอง
48. นางสาวจิณตภา ฐิติพิทยา
49. นางพัทธนันท์ สมใจ
50. นายจำลอง ช่วยรอด
51. นางสาวณัฐกฤตา วิบูลย์วุฒิวงศ์
52. นายสมฤกษ์ บัวใหญ่
53. นายอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
54. นางสาวณิชกานต์ สิงขจร
55. นายสัญญา คงสมบัติ
56. ส.ต.สุพิน บุญเลิศ
57. นางกษมา จิรภัคเสถียร
58. นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์
59. นายชูเกียรติ น้ำเงิน
60. นายนาวิน สังฆมาตร
61. นายสุรศักดิ์ เลิศรุจิกุล
62. นายเชิง รักหาญ
63. นายวีระยุทธ งามจิตร
64. นายจักรวัฒน์ ฐิติพิทยา
65. นายราเซนทร์ มาลัยวงศ์
66. นายขจรศักดิ์ สีทองหลาง
67. นายบุญอยู่ รอดพะดี
68. นายวันชนะ แถมยิ้ม
69. นายยูฮัน บูละ
70. นางสาวธนัชดา ตันจรารักษ์
71. นางจิณณา สืบสายไทย
72. นายขวัญชัย สกุลทอง
73. ว่าที่ ร.ต.กมล วิภาดาพิสุทธิ
74. นายจักรกฤษณ์ การะเกต
75. นายโกวิทย์ นาพิมพ์
76. นายกิตติศักดิ์ นาอ่อน
77. นางสาวพัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์
78. นายพิเชฏฐ์ ชัยศรี
79. นายบุญเกิด ทรงรัมย์
80. นางสาวณัฐสุดา เจริญพันธ์
81. นายเชน หมั่นเขตรกิจ
82. นางสาวปิยพร ไพบูลย์ จอมเทพมาลา
83. นายสมนึก นาห้วยทราย
84. นายธรรมรงศักดิ์ รักงาม
85. นายธานี เกสทอง
86. นายสวัสดิ์ อุทัยแสน
87. นายณัฐพล จรัสสุริยพงศ์
88. นายมานพ เกตุเมฆ
89. นายพีระเพชร ศิริกุล
90. นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
91. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
92. นายพิกิฏ ศรีชนะ
93. นายสิรภพ ดวงสอดศรี
94. นายธนิศร์ ศรีประเทศ
95. นายทรงศักดิ์ ทองศรี
96. นายนภินทร ศรีสรรพางค์
97. นายพัฒนา พร้อมพัฒน์
98. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล