กกต.ประชุมเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้งและประชามติ ชวนคนไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์

กกต.ประชุมเตรียมพร้อมประชามติ "ณรงค์" ลั่นจัดการเลือกตั้งพร้อมประชามติเป็นความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศ วอน ปชช.ร่วมขับเคลื่อนภารกิจครั้งประวัติศาสตร์
วันนี้(26 ธ.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายณรงค์ รักร้อย และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานสนับสนุนต่างๆเข้าร่วมประชุม นายณรงค์ ประธานกกต.กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ทุ่มเทและให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติครั้งนี้
พร้อมระบุว่าการจัดการเลือกตั้งสส.และการออกเสียงประชามติเป็นภารกิจสำคัญของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกเสียงประชามติวันเดียวกับวันเลือกตั้ง สส.ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 69 ถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ประเทศไทย กกต.และพนักงานกกต.ไม่สามารถจัดทำประชามติและเลือกตั้งออกมาให้สมบูรณ์แบบได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน ตนมั่นใจว่าด้วยความทุ่มเทการทำงานและการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของทุกคนจะทำให้การเลือกตั้งสส.และการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
"ความสำเร็จของการจัดการเลือกตั้งและการประชามติที่จะมีขึ้นไม่ใช่ความสำเร็จของสำนักงานกกต.เพียงลำพังแต่เป็นความสำเร็จจากความเสียสละและความตั้งใจ ทุ่มเท ร่วมกันของทุกคนและถือเป็นความสำเร็จของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ขอให้พลังความร่วมมือครั้งนี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยมั่นคงและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนสืบไป"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงคณะทำงานที่รับผิดชอบการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ โดยมีการนำเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งสส. ข้อมูลพื้นฐานเตรียมการเลือกตั้งสส. การเตรียมการ รับสมัครรับเลือกตั้งสส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร / นอกเขตเลือกตั้ง / ในเขตเลือกตั้ง การเตรียมการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร การเตรียมการด้านสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัย การเตรียมการด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง การเตรียมการ ด้านการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเตรียมการด้านอำนวย ความสะดวกคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ การเตรียมการตรวจสอบความเป็นพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคการเมือง การเตรียมการ ด้านการบริหารงบประมาณ การเตรียมการด้านการสังเกตการณ์การเลือกตั้งของผู้แทนต่างประเทศ การเตรียมการด้านการติดตามและประเมินผลการเลือกตั้ง การเตรียมการด้านบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และระบบไฟฟ้า