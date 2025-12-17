ประธาน กกต. เปิด พตส. 16 มุ่งสร้างความเข้าใจเลือกตั้งสู่การเมืองสุจริต

ประธาน กกต.เปิดการศึกษษาหลักสูตร พตส. 16 เน้นผู้เข้าร่วม รับรู้ มีส่วนร่วม และเข้าใจการเลือกตั้ง ไม่ใช่ใช้ความใกล้ชิด มารู้ข้อมูลเรื่องร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง แต่ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของ กกต. ลดการกระทำผิดกฎหมาย สร้างการเมืองสุจริต
วันนี้ ( 17 ธ.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกกต. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมและกล่าวเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร�พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 16 (พตส. 16) พร้อมด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการการเลือกตั้ง และนายณรงค์ รักร้อย กรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งการศึกษาอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 16 นี้ มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ประกอบด้วย บุคลากรของพรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู้บริหารจากภาคเอกชน และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 150 คน
นายณรงค์ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม เน้นย้ำถึงความสำคัญ และการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาอาจมีบางส่วนของสังคมตั้งข้อสังเกตว่า ผู้เข้ารับการศึกษาซึ่งมาจากภาคการเมือง เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งจะสามารถเข้ามาใกล้ชิดกับผู้ที่มีหน้าที่และอำนาจในการการเลือกตั้ง และทำให้ล่วงรู้ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง จึงขอให้มั่นใจว่า ตลอดระยะเวลาของการจัดการการศึกษาอบรม ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนความสัมพันธ์กับคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ผู้รับการฝึกอบรมทั้งปัจจุบัน และที่จบไปแล้วจะเข้ามาเป็นเครือข่ายสนับสนุน และช่วยเหลือการทำงานในด้านต่างๆให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะสิ่งที่ผู้เข้ารับการการศึกษาอบรมจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน คือ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณท์ต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ รวมทั้งการดำเนินการของพรรคการเมือง การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในเครื่องมือทำงานด้านการเมือง และลดการกระทำความผิดต่อกฎหมาย
นอกจากนี้ ระหว่างการอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้ถกแถลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการร่วมกัน เพราะกิจกรรมของหลักสูตร จะเป็นกลไกเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกับผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองได้มีโอกาสทำความรู้จักและรับฟังมุมมองในมิติต่างๆ ระหว่างกัน ได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น การศึกษาอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการเลือกตั้ง ที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเข้าสู่อำนาจ และการใช้อำนาจที่ชอบธรรม และการมีเสถียรภาพทางการเมือง ทำให้การเมืองเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยประชาชนมีส่วนร่วม นำไปสู่การการยอมรับจากทุกภาคส่วน และนานาอารยะประเทศ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ก่อนหน้านึ้ พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง รายงานภาพรวมการศึกษาอบรมในครั้งนี้ว่า เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพรรคการเมือง และนักการเมืองในทุกระดับ ให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างถูกต้อง ให้ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละหน่วยงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพ และนำไปพัฒนามุมมองที่เข้มแข็ง ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ถูกต้อง เพื่อให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ และยกระดับให้พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงอีกด้วย