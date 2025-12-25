“เกรียงยศ" นำทีม 6 ผู้สมัคร สส.กทม.ภูมิใจไทย "กลุ่มสุชาติ" มั่นใจปักธงเมืองกรุงให้พรรคได้

“เกรียงยศ สุดลาภา” หัวหน้าทีม 6 ผู้สมัคร สส.กทม. กลุ่ม “สุชาติ ชมกลิ่น” พร้อมลุยสนามเลือกตั้งแล้ว ลั่นมั่นใจปักธงให้พรรคภูมิใจไทย
วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นายเกรียงยศ สุดลาภา ในฐานะผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยหลังจากการแถลงนโยบายของพรรคภูมิใจไทยว่า ตนรับผิดชอบในการส่งผู้สมัคร สส.กทม. 6 เขต ซึ่งอยู่ในกลุ่มของนายสุชาติ ชมกลิ่น หรือเสี่ยเฮ้งประกอบด้วย
เขต 1 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา , เขต 2 ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์, เขต 17 นายสุขสันต์ แสงศรี, เขต 18 นายรณชัย สังฆมิตกล , เขต19 นางสาวกาญจนา ภวัครานนท์ และเขต 20 นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง
“ส่วนผมลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อในกลุ่มของท่านสุชาติ ด้วยเช่นกัน” นายเกรียงยศ กล่าว
นอกจากนี้ นายเกรียงยศ ยังย้ำด้วยว่า ขณะนี้ สส.กทม. ทั้ง 6 คนดังกล่าวมีความพร้อมในการลงสนามเลือกตั้ง 100% โดยกลุ่มผู้สมัคร สส.กทม.ทั้ง 6 คนนี้ บางคนก็ผ่านสนามเลือกตั้ง และได้รับการเลือกตั้งเป็น สส.กทม.มาแล้ว และบางคนก็มีประสบการณ์ในสนามเลือกตั้งในฐานะที่ปรึกษา และเป็นทีมยุทธศาสตร์ในการหาเสียงพื้นที่กรุงเทพมหานครมาหลายสมัย และบางคนเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น“ นายเกรียงยศกล่าว
นายเกรียงยศ กล่าวต่อว่า จากประสบการณ์ และศักยภาพการทำงานในสนามเลือกตั้งมาอย่างยาวนานของผู้ลงสมัคร สส.กทม. กลุ่มนี้ จึงทำให้ตนและท่านสุชาติ มีความมั่นใจว่าจะสามารถปักธงในกรุงเทพมหานครให้กับพรรคภูมิใจไทยได้อย่างแน่นอน