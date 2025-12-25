“ธีระชัย” วางมือการเมือง ถอนตัวแคนดิเดตนายกฯ-ลาออกจากรอง หน.พปชร.

“ธีระชัย” วางมือทางการเมือง โพสต์ลาออกจากการเป็นแคนดิเดตนายกฯ และ รอง หน.พปชร. หลัง “บิ๊กป้อม” ถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกฯ ขอกลับไปเป็นนักวิชาการอิสระ พร้อมขออวยพรให้พรรคประสบความสำเร็จ
วันนี้ (25 ธ.ค.) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พปชร. โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thirachai Phuvanatnaranubala - - ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ว่า
ผมลาออกจากแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคแล้ว
เรียนน้องๆ สื่อมวลชน
ตามที่เมื่อวานนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ลาออกจากแคนดิเดตนายกฯ ในวันนี้ ผมจึงแจ้งขอลาออกจากแคนดิเดตนายกฯ สำหรับตัวผมด้วยแล้ว รวมไปถึงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค เนื่องจากเหตุผลหลักที่ผมตัดสินใจเข้ามาทำกิจกรรมกับพรรคเกิดจากความศรัทธาส่วนตัวในท่านหัวหน้า ดังนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ จึงถึงเวลาที่ผมจะวางมือจากงานการเมืองไปก่อน
ผมขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคและเพื่อนๆ ในพรรคที่เปิดโอกาสให้ผมทำงานเต็มที่ และขออวยพรให้พรรคประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป โดยผมจะกลับไปเป็นนักวิชาการอิสระอย่างเดิม
วันที่ 25 ธันวาคม 2568
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง